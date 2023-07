16-Jähriger soll Feuer in Schule in Sprendlingen gelegt haben

Am Wochenende hat es in Schulen in Wiesbaden und Sprendlingen gebrannt. Den Brand in Sprendlingen soll laut Polizei möglicherweise ein 16-Jähriger gelegt haben.

Die Polizei hatte von Anfang vermutet, dass es sich bei dem Feuer in einem Klassenzimmer der Integrierten Gesamtschule Gerhard-Ertl in Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) um Brandstiftung handelt. Jetzt hat die Polizei mitgeteilt, dass sie einen 16-jährigen Schüler der IGS als Verdächtigen ermittelt hat. Da nur der Klassenraum beschädigt wurde, läuft ein Verfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Jugendlichen, nicht aber wegen Brandstiftung. Motiv des Jungen unklar Zum Motiv des Jungen haben die Ermittler keine Angaben gemacht. Nach Angaben des Schulleiters der Gesamtschule war der 16-jährige Verdächtige am Freitag bei der offiziellen Abschlussfeier von der Schule verabschiedet worden. Es habe keine Probleme mit ihm geben, so der Schuldirektor. An der IGS in Sprendlingen läuft Unterricht normal Der Jugendliche soll in der Nacht zum Montag den Brand in einem Klassenzimmer der Integrierten Gesamtschule gelegt haben. Die Feuerwehr konnte ihn schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nur Inventar wurde beschädigt. Der Schulbetrieb kann normal weiterlaufen. Der Direktor geht davon aus, dass der Klassenraum nach den Sommmerferien wieder genutzt werden kann. Brand in ehemaligem Schulgebäude in Wiesbaden Samstagabend hatte es auch in Wiesbaden in einer Schule gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten drei Jugendliche den Notruf gewählt. Sie hatten das Gelände der ehemaligen Carl-von-Ossietzky-Schule im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal als Abkürzung genutzt und dabei Rauch aus dem leerstehenden Gebäude aufsteigen sehen. Feuer in Chemie-Klassenraum der Schule Als erste Kräfte der Wiesbadener Berufsfeuerwehr gegen kurz vor 19 Uhr eintrafen, stellten sie fest, dass das Feuer offenbar in einem ehemaligen Chemie-Klassenraum im Untergeschoss des leerstehenden Schulgebäudes ausgebrochen war. Daraufhin riefen sie sofort Verstärkung. Großeinsatz für knapp 60 Feuerwehrkräfte In der Folge waren knapp 60 Einsatzkräfte der Wiesbadener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Dotzheim, Kloppenheim, Stadtmitte und Sonnenberg im Einsatz. Gemeinsam sei es ihnen schnell gelungen, den Brand unter Kontrolle zu kriegen, so ein Feuerwehrsprecher. Wegen der starken Rauchentwicklung seien umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig gewesen, unter anderem auch die Suche nach weiteren Glutnestern und das Belüften der Räume. Insgesamt dauerte der Großeinsatz etwa zweieinhalb Stunden. Der Schaden im Schulgebäude wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung Wie es zu dem Brand kam, ist laut Feuerwehr noch unklar. Sie schließt aber nach eigenen Angaben aus, dass das Feuer sich selbst entzündet hat oder durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Dementsprechend ermittelt nun die Wiesbadener Kriminalpolizei wegen möglicher Brandstiftung. Erste Zeugen gaben laut Polizei an, sie hätten in der Nähe der Schule eine Gruppe Jugendlicher gesehen. Doch ob diese etwas mit dem Brand zu tun hatte, habe bisher nicht ermittelt werden können. Die Kriminalpolizei sucht nach weiteren Zeugen.