Für viele gläubige Ukrainer in Mainz geht am Sonntag ein Wunsch in Erfüllung. In Finthen gibt es den ersten ukrainischen Gottesdienst. Auch ein hoher Vertreter des Bistums kommt.

Weihbischof Udo Bentz wird die ukrainische Gemeinde in der Kirche St. Hedwig in Mainz-Finthen begrüßen. Gefeiert wird das ukrainische Osterfest. Den eigentlichen Gottesdienst wird ein ukrainischer Pfarrer übernehmen. Er wurde vom Bistum Mainz für zwei Jahre eingestellt und wird künftig die sonntäglichen Gottesdienste leiten. Für die rund 2.500 ukrainischen Gläubigen in Mainz und Umgebung beginnt damit eine Zeit der Hoffnung.

Erstmals eigene Kirche für Ukrainer in Mainz

Denn in Mainz und Umgebung gab es bisher keine regelmäßigen Gottesdienste in ukrainischer Sprache und damit auch keine für die Gläubigen so nötige Seelsorge. Zwar leitete ein Pfarrer aus Frankfurt schon mehrere Gottesdienste auf ukrainisch in Mainz, unter anderem in der Stephanskirche. Aber nun steht den ukrainischen Gläubigen mit der Kirche St. Hedwig in Finthen eine "eigene" Kirche zur Verfügung. Denn Sonntags findet dort bislang kein Gottesdienst statt.

Gesellschaftsraum für Treffen nach Gottesdienst

Die ukrainische Gemeinde bekommt die Kirche deshalb für die Sonntage vom Bistum Mainz zur Verfügung gestellt, samt zugehörigem Gesellschaftsraum. "Den hatten wir uns sehnlich gewünscht, damit wir uns nach den Gottesdiensten treffen können", sagt die Ukrainerin Maryana Boyko-Kempski. Die Einstellung des Pfarrers ist der Beitrag, den das Bistum für die ukrainische Bevölkerung leistet, heißt es aus der Pressestelle.

Die ukrainische griechisch-katholische Kirche ist eine Teilkirche der Katholischen Kirche. Sie folgt aber in der Liturgie und der geistlichen Praxis dem byzantinischen Ritus.