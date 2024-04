Der Cyber-Sicherheitskongress

Der 3. Cyber-Sicherheitskongress findet von 9 bis 18 Uhr in der Kultur- und Kongresshalle Ingelheim (kING) statt. Er richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Bildungseinrichtungen und an das Gesundheitswesens.

Der Eintritt kostet für BVMW-Mitglieder 29 Euro, für alle anderen 49 Euro. Für Schüler und Studenten ist der Eintritt zum Kongress kostenlos.