Vorgetäuschte Notlage: Bettler auf Autobahnen 61 und 63 unterwegs

Sie taten so, als sei ihr Auto kaputt und sie in einer Notlage. Zwei Männer waren am Dienstagnachmittag auf den Autobahnen 61 und 63 in Rheinhessen auf Betteltour.

Nach Polizeiangaben waren die beiden Männer mit einem Auto mit ausländischem Kennzeichen unterwegs. Auf ihrer Fahrt durch Rheinhessen hielten sie offenbar mehrfach an Autobahnausfahrten und sprachen Autofahrer an. Täter bitten auf Autobahn um Geld Unter anderem an der Anschlussstelle Bornheim (Autobahn 61) und an der Anschlusstelle Freimersheim (Autobahn 63). Nachdem die Männer die Autos angehalten hatten, forderten sie von den Fahrern Geld. Bei Kontrolle an Anschlussstelle Göllheim erwischt An der Anschlussstelle Göllheim an der Autobahn 63 endete dann die Betteltour der beiden Männer. Dort wurde ihr Auto von der Polizei kontrolliert, als sie gerade dabei waren, ein weiteres Auto anzuhalten. Nach Polizeiangaben sind die Betrüger zwischen 30 und 35 Jahre alt. Die Polizei bittet Zeugen oder mögliche Opfer des Betrugs, sich bei der Polizeiautobahnstation in Gau-Bickelheim zu melden - unter der Telefonnummer 06701 950-0.