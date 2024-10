Gedenken an verfolgte jüdische Menschen

Stolpersteine sollen an Jüdinnen und Juden erinnern, die in der NS-Zeit verfolgt oder ermordet wurden. In Bad Kreuznach verlegen jetzt Schüler einer IGS sieben dieser Steine.

Die Stolpersteine sollen auf jüdische ehemalige Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg aufmerksam machen. Die Jugendlichen setzen sie ins Bordsteinpflaster vor die Häuser, in denen die Menschen zuletzt wohnten. Ihr Schicksal während des Nationalsozialismus haben die Jugendlichen selbst recherchiert. Dazu hatten sie Unterlagen aus dem Stadtarchiv durchforstet. Schülerinnen und Schüler aus Bad Kreuznach recherchieren jüdische Schicksale Herausgefunden haben die Schülerinnen und Schüler der IGS Sophie Sondhelm, dass die vierköpfige Familie Heymann 1939 in die USA auswandern musste. Die Familie überlebte, ebenso die Jüdin Irmina Koch. Deren Bruder Emil und seine Frau Johanna dagegen überlebten Terror und Verfolgung durch das NS-Regime nicht. Zweite Verlegung von Stolpersteinen durch die Jugendlichen in diesem Jahr Bereits im Mai hatten Schülerinnen und Schüler sieben Stolpersteine für Opfer des Nazi-Regimes in Ebernburg verlegt. Die Aktionen werden über private Spenden und über eine Förderung durch die Stiftung Rheingrafenstein Max und Hertha Kuna finanziert. Was sind Stolpersteine? Stolpersteine sind kleine Messingtafeln, auf denen die Namen und Schicksale der Opfer der Nationalsozialisten eingraviert sind. In der Regel werden die Stolpersteine an einem Betonwürfel angegossen und vor den Häusern im Boden befestigt, in denen die Personen gelebt oder gearbeitet haben.