Ein 19-jähriger Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Baden in einem See im hessischen Trebur tödlich verunglückt.

Der Mann sei mit Freunden an dem See gewesen, so ein Polizeisprecher. Vermutlich gegen Mitternacht sei der Mann in den See und wollte diesen allein durchschwimmen. Als er nach etwa einer halben Stunde nicht zurück gewesen sei, hätten die Freunde den Rettungsdienst alarmiert. Video herunterladen (14 MB | MP4) 19-Jähriger verstirbt in Krankenhaus Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft konnten den 19-Jährigen noch aus dem See retten. Im Anschluss wurde er in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben starb er dort im Laufe der Nacht. Kriminalpolizei hat Ermittlungen übernommen Neben der DLRG waren auch die Feuerwehr und die Notfallseelsorge für die Freunde des Verunglückten vor Ort. Nach Angaben der Polizei hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.