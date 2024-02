Die Polizei hat in Darmstadt die Wohnung eines 15-jährigen Jungen durchsucht. Er soll per Telefon Amokläufe in Mainz und Wiesbaden angekündigt haben.

Am 11. Januar dieses Jahres hatte ein Anrufer angekündigt, rund um den Mainzer Hauptbahnhof Menschen erschießen zu wollen. Mitte Oktober vergangenen Jahres gab es eine ähnliche Drohung für den Wiesbadener Hauptbahnhof. In beiden Fällen lösten die Drohungen einen Großeinsatz der Polizei aus. Die Bahnhöfe wurden geräumt, der Zugverkehr gestoppt.

Monatelange Ermittlungen der Polizei

Nach intensiven Ermittlungen durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes Hessen am Mittwoch nun eine Wohnung in Darmstadt, in der der 15-Jährige lebt. Dort stellten sie mehrere Handys und verschiedene Speichermedien sicher.

Der Jugendliche soll auch an Schulen in Sachsen Amokläufe angedroht haben sowie Anschläge auf einen Weihnachtsmarkt in Göppingen. Auf SWR-Anfrage bestätigte die Darmstädter Staatsanwaltschaft, das sie überprüft, ob der 15-Jährige noch für weitere Drohanrufe in der Region verantwortlich ist. Er habe bislang keine Aussage gemacht.