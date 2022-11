Zoll in Landau: viele Verstöße bei Gastronomie und Friseuren

per Mail teilen

Bei einer Kontrolle von 28 Gaststätten und Friseursalons in der Innenstadt von Landau sind am Donnerstag nach Behördenangaben zahlreiche Verstöße festgestellt worden.

Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte von Zoll, Ordnungsamt und Jobcenter an der Kontrollaktion Bereich der Landauer Innenstadt beteiligt. Die Beamten befragten mehr als 60 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Verdacht auf Schwarzarbeit und Festnahmen

In vier der kontrollierten Betriebe besteht laut Zoll der Verdacht der Schwarzarbeit, in drei sollen Ausländer unerlaubt beschäftigt worden sein. Zwei Menschen seien vorläufig festgenommen worden, weil sie sich unerlaubt in Deutschland aufhalten sollen.

Landau: Insgesamt mehr als 20 Verstöße

Das Ordnungsamt der Stadt Landau stellte weitere Verstöße fest: unter anderem gegen das Glücksspiel- und das Jugendschutzgesetz. In fünf Unternehmen soll unerlaubt geraucht worden sein. Sie müssen sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz verantworten.

Ein Betrieb soll Plastikflaschen verkauft haben, ohne dafür Pfand zu kassieren. Damit habe er gegen das Verpackungsgesetz verstoßen. Die Auswertung der Kontrollen sei noch nicht abgeschlossen, so die Behörden.