Landau: Wollmesheim heißt jetzt "Bad Promille"

In Landau-Wollmesheim wurden in der Nacht zum 1. Mai die Ortsschilder umgestaltet. Der Ortsvorsteher reagiert gelassen. Einen Wunsch hat er allerdings.

Als die Wollmesheimer am 1. Mai erwacht sind, war ihre Gemeinde nicht mehr die gleiche. Alle drei Ortsschilder wurden über Nacht umgestaltet: "Trinkkurort Bad Promille" liest man nun, wenn man in das Landauer Stadtdorf einfährt. Ein Anruf beim Ortsvorsteher Rolf Kost. Die erste Reaktion am anderen Ende: ein lautes Lachen. "Jetzt sind wir halt ein Kurort."

Ganz Wollmesheim hat gelacht

Am 1. Mai sei im Ort das Mai- und Weinfest der Landjugend gefeiert worden, so Kost. Da könnte es einen Zusammenhang geben. "Solange nichts kaputt gemacht wird, ist auch keiner böse. Im Gegenteil. Das war ein schöner und lustiger Scherz, über den alle Wollmesheimer gelacht haben!"

Insbesondere imponiert ihm hörbar die Qualität der Schilder, die über Nacht über die eigentlichen Ortsschilder gehängt worden sind. "Wirklich hochwertig und gut gemacht" seien die. Deswegen habe er bereits Ansprüche angemeldet, dass eines davon künftig in seinem Büro hängen solle.