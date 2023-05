Die Bad Kreuznacher Polizei musste in der Nacht zum 1. Mai mehrmals zu kleineren Einsätzen ausrücken. Vor allem wegen Sachbeschädigungen.

Insgesamt sei die Polizei in der Hexennacht acht Mal ausgerückt. So seien in Bretzenheim mehrere Autos mit Grasbüscheln bedeckt worden. In Wallhausen ließen Unbekannte einen alten Autoreifen den Berg hinunterrollen. Der Reifen stieß gegen ein geparktes Auto und beschädigte es.

Fliegende Blumenkübel und Eier

Gegen 23.15 Uhr warfen nach Polizeiangaben vermummte Personen am Fossgraben in Weinsheim Blumenkübel und Eier gegen eine Haustür. Größerer Schaden sei aber nicht entstanden.

Zwei Maibäume abgesägt

In Hargesheim und in Langenlonsheim sägten Unbekannte den Maibaum ab und nahmen ihn mit. In Roxheim entwendeten drei Jugendliche ein Ortsschild. Vermutlich die gleiche Gruppe Jugendlicher habe daraufhin in Roxheim Mülltonnen umgetreten und an Türen geklingelt, so die Polizei.

Häufige Ruhestörungen

Außerdem seien in der Hexennacht Beamte mehrmals wegen Ruhestörungen gerufen worden. Daneben habe es Einsätze wegen eines Angriffs mit Pfefferspray, eines Ladendiebstahls an einer Tankstelle in Bad Kreuznach sowie zwei Trunkenheitsfahrten gegeben. Ein Sprecher der Polizei sagte, es habe sich insgesamt um eine „übliche Hexennacht“ gehandelt.