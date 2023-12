Viele Beschäftigte in den Straßenmeistereien in der Vorder- und Südpfalz beteiligen sich heute an den bundesweiten Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Und das, obwohl glatte Straßen und Blitzeis erwartet werden.

Ein Teil der Belegschaft sei schon zur zentralen Kundgebung des Warnstreiks in Rheinland-Pfalz nach Mainz unterwegs, bestätigten beispielsweise die Straßenmeistereien in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße), Landau, Neustadt an der Weinstraße und Kandel (Kreis Germersheim). Die Dienststellen sind demnach aber alle weiter so besetzt, dass im Notfall genug Beschäftigte die Straßen streuen und räumen können. "Es ist immer so besetzt, dass alles gemacht werden kann", heißt es aus Kandel.

Erwartetes Blitzeis in der Pfalz: Salz ist gestreut

Da für Montag gegen Mittag in der Vorder- und Südpfalz Blitzeis angekündigt ist, waren viele Beschäftigte bereits am frühen Morgen mit Streufahrzeugen unterwegs, um schon mal vorbeugend Streusalz auszubringen. Durch die Warnstreiks könne es aber durchaus sein, dass das Streuen und Räumen der Straßen heute etwas länger dauert, heißt es beispielsweise aus Neustadt. Und die Straßenmeisterei in Annweiler wird in der Spätschicht ab abends nur mit einem Notdienst besetzt sein.

Auch Polizei und Angestellte an Schulen streiken mit

Auch Verwaltungsangestellte der Polizei und Angestellte von Schulen beteiligen sich am Warnstreik, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund Pfalz (DGB) mit. Man erwarte mehr als 200 Streikende aus der Vorder- und Südpfalz zur zentralen Kundgebung in Mainz. Die Gewerkschaften fordern von den Bundesländern unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr. Am Donnerstag werden die Tarifverhandlungen in Potsdam fortgesetzt.