In einer Kindertagesstätte in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein kleines Mädchen leblos aufgefunden worden. Die Polizei spricht von einem tragischen Unglücksfall.

Ein vierjähriges Mädchen ist in einer Kita in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, wurde das Kind dort am Donnerstagmittag auf dem Außengelände der Kita leblos aufgefunden. Es wurde demnach versucht, die Vierjährige zu reanimieren - ohne Erfolg.

Polizei geht von Unglücksfall aus

Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich um einen Unglücksfall. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei nahmen die Ermittlungen auf. Zum Hergang und den Hintergründen des Notfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben. Wie ein Sprecher der Gemeinde Limburgerhof sagte, wurden die Kinder nach dem Unglück weiter betreut. Die Gemeinde hat in einer Rundmail allen Eltern der Kita Unterstützung angeboten, wenn sie psychologische Betreuung brauchen oder Redebedarf haben.

Kita ist bis einschließlich Montag geschlossen

Die städtische Kita ist derzeit bis Montag einschließlich geschlossen. Die Gemeinde Limburgerhof wollte sich nach einer Krisensitzung auf SWR-Anfrage nicht äußern. Zuvor hatte "MRN-News.de" berichtet.

Mehr Informationen folgen.