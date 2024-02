Am Mittwoch ist Valentinstag - und auch in der Pfalz geht es am 14. Februar bei vielen Veranstaltungen um die Liebe. Aber nicht nur: Der 14. Februar ist auch ein Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Viele evangelische und katholische Gemeinden in der Pfalz spenden Verliebten zum Valentinstag in besonderen Gottesdiensten ihren Segen:

In Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) lädt die Pfarrei Heilige Elisabeth Liebespaare - wie schon in den vergangenen Jahren - zur Segensfeier in die Valentinskirche in Mertesheim ein. Dabei werden ganz bewusst alle Paare angesprochen – auch Paare in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder geschiedene, wiederverheiratetete Paare. Beginn der Segensfeier ist um 17:30 Uhr.

Auch in der Melanchthonkirche in Ludwigshafen können sich Verliebte am Mittwoch um 19 Uhr segnen lassen. Musikalisch begleitet wird der Valentinstagsgottesdienst mit Ukulele und Orgel. Und zum Abschluss wird dann noch auf die Liebe angestoßen, so die Veranstalter. Interessierte werden gebeten sich bei Pfarrerin Susanne Schramm anzumelden.

Auch die Christuskirche in Rülzheim (Kreis Germersheim) lädt alle Liebenden Am Valentinstag zu deinem Segnungsgottesdienst ein. Begleitet wird der Gottesdienst von Gitarre und Klavier. Los geht's um 18:30 Uhr.

Evangelische Kirche der Pfalz bietet Spontanhochzeit für Kurzentschlossene

Wer noch einen Schritt weitergehen will, hat am Mittwoch sogar die Möglichkeit spontan kirchlich zu heiraten: Im Segnungsgottesdienst für Paare bei Pfarrer Matthias Schröder in Obersimten (Kreis Südwestpfalz). Bedingung ist, dass das entsprechene Paar bereits standesamtlich geheiratet hat.

Motiviert zu diesem besonderen Angebot hat Pfarrer Schröder ein Erlebnis bei der Vorbereitung einer Taufe: Die Eltern des Kindes waren bislang nicht kirchlich verheiratet gewesen und hätten sich dann spontan während der Taufe dazu entschieden.

Anja Behrens, theologische Referentin im Landeskirchenrat Speyer, sagt zu der Aktion die pfälzische Landeskirche, es gehe nicht darum, kirchliche Rituale zu "verramschen, sondern zu zeigen, wie vielfältig sie sein können". Manchmal scheitere eine Trauung auch daran, dass das Paar die aufwändige Planung scheue. Und genau daran soll es für Kurzentschlossene am Valentinstag um 17 Uhr in Obersimten nicht scheitern.

Viel Segen für Verliebte - und auch die Möglichkeit spontan zu heiraten, gibt es am Valentinstag in der Pfalz SWR

Besondere Zooführung zum Valentinstag in Landau

Im Zoo Landau gibt es zum 14.2. eine alljährliche Tradition: Eine Zooführung nur für Erwachsene zum Thema "Rund um die Liebe bei Tieren". Dabei geht es um sexuelle Vorlieben und Praktiken im Tierreich. Beginn ist um 15 Uhr im Anschluss gibt es einen kleinen Sektempfang.

One Billion Rising in Landau, Ludwigshafen und Speyer

Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen heißt es am Nachmittag in Landau, Speyer und Ludwigshafen: Verschiedene Frauen-Organisationen und Schul-AGs aus den Städten beteiligen sich an der weltweiten Aktion "One Billion Rising". Bei dieser treffen sich am 14.2. jedes Jahr Menschen in der ganzen Welt um gemeinsam bei einem Flashmob zu tanzen und so auf das Thema "Gewalt gegen Frauen" aufmerksam zu machen. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto "Rise for Freedom".

In Landau beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr. Frauenzentren und Frauenhäuser stellen sich vor, auch der Weiße Ring wird vor Ort sein.

In Speyer beginnt der Flashmob um 18 Uhr auf dem Geschirrplätzel. Veranstaltet wird die Aktion gemeinsam von verschiedenen Schul-AGs der Burgfeldschule, des Gymnasiums am Kaiserdom und des Edith-Stein-Gymnasiums.

In Ludwigshafen haben die Vereine Wildwasser und Notruf Ludwigshafen zu dem Flashmob aufgerufen. Beginn ist um 16:30 Uhr vor der Rheingalerie.