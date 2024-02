Valentinstag: Fünf Ideen für romantische Ausflüge in Rheinland-Pfalz

Am Tag der Liebenden gibt es oft die traditionelle Geschenkpalette aus Blumen und Schokolade. Doch nichts stärkt die Liebe so nachhaltig wie gemeinsame Erlebnisse und bleibende Erinnerungen. Hier sind fünf Ideen für einen romantischen Tagesausflug in Rheinland-Pfalz.

1. Loreley bei St. Goarshausen: Rheinromantik pur An einer Engstelle des Rheins nahe St. Goarshausen erhebt sich der 125 Meter hohe Loreley-Felsen gen Himmel. Das Wahrzeichen des Oberen Mittelrheintals ist reich an Legenden und Geschichten und gilt zu Recht als Sehnsuchtsort der Rheinromantik. Eine Möglichkeit, diesen romantischen Ort zu erleben, bietet sich durch eine Bootsfahrt, die am Fuß des Loreley-Felsens entlangführt. Auf dem Loreley-Felsen thront seit April 2023 die neue Loreley-Statue im Kultur- und Landschaftspark. dpa Bildfunk Picture Alliance 2. Zooführung Landau: "Rund um die Liebe bei Tieren" Liebesgeschichten im Tierreich sind manchmal ziemlich verrückt. Der Zoo Landau öffnet die Tore zu einer zoologischen Lovestory-Tour. Dabei nehmen Zoopädagogen und Zoopädagoginnen mit auf eine Reise zu tierischen Familien und Pärchen. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie die ein oder andere tierische Liebesgeschichte? Zwei Hirsche aus dem Landauer Zoo haben sich gern. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance 3. Hängebrücke Geierlay: Liebe in schwindelerregender Höhe Für Paare, die den Nervenkitzel lieben, lohnt sich ein Besuch der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück. Mit beeindruckenden 100 Metern Höhe und einer Länge von 360 Metern trägt sie den Titel der längsten Hängeseilbrücke Deutschlands. Dabei können Sie Hand in Hand über die Brücke schreiten und Ihren Mut auf die Probe stellen. Die Hängeseilbrücke Geierlay - Schwindelfreiheit notwendig! picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance 4. Burg Eltz: Wo Romantik auf Geschichte trifft Romantische Bilder sind bei einem Besuch auf der Burg Eltz inmitten des Eltzer Waldes (Kreis Mayen-Koblenz) garantiert. Die Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert ist noch komplett erhalten und seit dem Mittelalter bis heute im Besitz derselben Adelsfamilie. Also ein absolutes Muss für alle Romantiker und Geschichtsliebhaber! Die Burg Eltz zählt zu den bekanntesten Höhenburgen in Deutschland. SWR 5. Rüdesheim am Rhein: Wein und Mittelalter-Charme Wir schummeln uns ein bisschen über die Landesgrenze, aber für die Romantik macht man ja auch einmal einen kleinen Ausflug. Rüdesheim am Rhein, eine Stadt wie aus dem Märchenbuch entsprungen, ist umgeben von mittelalterlichen Burgen und voll von heimeligen Weinlokalen. Nach einer Stärkung in der Drosselgasse können Sie zum Niederwalddenkmal aufbrechen – entweder mit der Seilbahn oder zu Fuß. Die Belohnung ist ein Ausblick, der umhaut und Herzchen in die Augen zaubert. Das malerische Rüdesheim am Rhein, eingebettet in die idyllische Rheinlandschaft. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance