Valentinstag: Wie romantisch sind die Tiere im Zoo Landau?

Im Zoo in Landau gibt es eine Tradition zum Valentinstag: eine Zooführung nur für Erwachsene. Wie ist das eigentlich so mit der Romantik bei Tieren? Die gibt es - sagen wir mal - bedingt.

Wenn man im Landauer Zoo fragt, welches Tier am romantischsten ist, dann gibt es keinen eindeutigen Favoriten. Eine junge Frau sagt spontan: "Die Erdmännchen, die sind immer so zusammen als Gruppe." Eine andere Frau muss bei der Frage lachen und ist sich sicher, die richtige Antwort lautet: "Otter, die sind einfach so knuffig." Aber auch Störche, Schweine, der Pfau und auch Tiger werden genannt. Aber was sagt ein Tier-Experte zur Romantikfrage?

Otter sind knuffig, aber nicht unbedingt romantisch. SWR

Welches Tier ist am romantischsten?

Zoo Direktor Jens-Ove Heckel gibt den Besuchern seine fachmännische Einschätzung. Erdmännchen zum Beispiel sind seiner Meinung nach nur "bedingt" romantisch. Denn bei Erdmännchen dürfe sich nur das Königspaar fortpflanzen und der "Rest der Truppe darf als Lakeien die niederen Dienste tun". Im Klartext heißt das: Romantik kommt wohl nur bei zwei Auserwählten auf.

Nur das Königspaar der Erdmännchen hat erfüllte Liebe. Light & Shadow GmbH/ Christian Baumeister

Wie romantisch ist der Pfau?

"Der Pfau macht halt als Mann ne Menge Show, allerdings für jedes Mädel, das vorbeikommt", sagt der Tierexperte. Er sei also definitiv nicht der Typ, der nur "die Eine" liebt.

Der Pfau: Seine Show gilt allen Weibchen. SWR

Zooführung am Valentinstag wird eindeutig

Die Zooführung zum Valentinstag ist extra nur für Erwachsene, weil es um "etwas sensible Themen geht", erklärt Zoodirektor Heckel. Thema bei der Führung seien die verschiedenen Sexualpraktiken der Tiere, und das erfordere nunmal eine gewisse Reife. Manche Eltern können sicherlich ein Lied davon singen, wenn sie am Tiergehege von ihren Kleinen sich etwas in Bedrängnis gebracht fühlen, wenn sie gefragt werden: "Mami, was machen die Tiere denn da?" Bei den Flamingos zum Beispiel: Die sorgen dafür, dass jeder mitkriegt, was sie da treiben.

Der Balztanz der Flamingos ist besonders ausgeprägt SWR

"Flamingos möchten sich gegenseitig antörnen." erklärt Jens-Ove Heckel das tänzerische Verhalten, sobald es etwas wärmer wird. Die Tiere fangen dann an "sehr synchronisiert eine Art Ballett aufzuführen, um geschlechtliche Wallungen zu erzeugen." Dabei geht es allerdings nicht um Romantik, sondern schlicht darum, Nachwuchs zu erzeugen.

Dromedar-Nachwuchs bereits vor der Valentinstag

Den jüngsten Nachwuchs findet man übrigens im Dromedar-Gehege. Das Dromedarfohlen kam am 8. Februar zur Welt - also deutlich vor dem Valentinstag. Dieser Tag wird in England bereits seit dem 15. Jahrhundert, in Deutschland erst seit den 50er Jahren mit Romantik und Liebe in Verbindung gebracht.