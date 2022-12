Regionalbahn kollidiert in Landau mit Auto

Eine Regionalbahn ist am späten Samstagabend in Landau in ein Auto gefahren. Der Autofahrer hatte versucht, mit seinem Wagen den geschlossenen Bahnübergang zu überqueren.

In Landau ist es am Samstag um kurz nach 21 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Auto gekommen. Das teilte die Polizei mit. Auto fuhr an Schranke vorbei auf die Gleise Wie eine Augenzeugin berichtet, war zu diesem Zeitpunkt die Schranke an der Schlossstraße in Landau geschlossen. Einige Autos hätten bereits gewartet, als ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit angekommen und an der Schranke vorbei auf die Gleise gefahren sei. Dort wurde der Wagen von der stadtauswärts Richtung Süden fahrenden Bahn erfasst. Der hintere Teil des Wagens wurde dabei weggerissen. Der Fahrer war aber noch in der Lage, das Auto an den Straßenrand zu lenken. Der 28-Jährige aus Herxheim blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Weil er nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Bahnstrecke für 90 Minuten gesperrt Der Zug hielt in kurzer Entfernung in Landau Süd. Auch dieser wurde beschädigt. Durch umherfliegende Autoteile des Unfallwagens kam es zudem zu Sachschaden an einem weiteren Pkw. Die Bahnstrecke war während der Unfallaufnahme für rund 90 Minuten gesperrt.