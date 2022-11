Tödlicher Unfall: Zug erfasst Radfahrer bei Lambsheim

Am Donnerstag kam es zu einem tödlichen Unfall an der Bahnstrecke zwischen Frankenthal und Weisenheim am Sand. Ein Zug erfasste einen Radfahrer.

Wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß am Donnerstagvormittag kommen konnte, ist noch unklar. Der betroffene Zug war von Freinsheim unterwegs nach Frankenthal. Laut Polizei war der verunglückte Fahrradfahrer 70 Jahre alt. Übersah Radfahrer Blinklicht an Bahnübergang? Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang östlich von Lambsheim an einem Feldweg. Der Bahnüberweg wurde durch rote Blinklichter und Andreaskreuze markiert. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Mann das Blinklicht übersehen haben könnte. Es funktioniere auf jeden Fall, so die Polizei: "Von einem technischen Defekt ist nicht auszugehen." Der Bahnübergang an dem Feldweg hat keine Schranke. Crash24 Zugstrecke gesperrt und Schienenersatzverker Auf der Strecke zwischen Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) und Frankenthal Hauptbahnhof war etwa fünf Stunden lang kein Zugverkehr möglich, aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten. Zwischen Freinsheim und Frankenthal war deshalb seit etwa 14 Uhr ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.