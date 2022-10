Steine auf Schienen gelegt - Straßenbahn in Ludwigshafen entgleist

per Mail teilen

In Ludwigshafen ist am Samstag eine Straßenbahn entgleist. Unbekannte hatten Steine auf die Schienen gelegt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben Steine auf den Schienen dazu geführt, dass die Bahn in Ludwigshafen-Rheingönheim am Samstagabend entgleist ist. Die Steine stammen offenbar aus dem Schotter im Gleisbereich. Laut Polizei haben Zeugen zwei Jugendliche in der Nähe gesehen. Die Zeugen sind acht und elf Jahre alt und konnten bislang noch keine gute Beschreibung der beiden verdächtigen Jugendlichen liefern. Sie sollen nun noch einmal im Beisein der Erziehungsberechtigten befragt werden, außerdem hofft die Polizei auf weitere Zeugenhinweise.

Bahn und Bahnsteig sind beschädigt

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, der Schaden ist aber offenbar immens und wird auf 300.000 Euro geschätzt. Der Polizei zufolge wurde sowohl die Bahn als auch der Bahnsteig beschädigt. Auch die Bergung sei eine kostspielige Angelegenheit gewesen. Sollte jemand die Steine mit Absicht auf die Schienen gelegt haben, ginge es um den Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das könnte laut Polizei theoretisch eine Freiheitsstrafe von drei Jahren nach sich ziehen.