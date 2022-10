Mayen: Zug und Auto kollidieren miteinander

Unfall am beschrankten Bahnübergang

In Mayen ist am Mittwochvormittag ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei geschah der Unfall an einem beschrankten Bahnübergang.

Dabei war ein 78-jähriger Mann in seinem Wagen eingeklemmt worden. Er fuhr laut Polizei in Mayen auf dem Ettringer Weg und im weiteren Verlauf auf die Bahngleise. Dort kollidierte er mit einer herannahenden Regionalbahn RB 38. Laut Polizei war die rote Signalleuchte oberhalb des Andreaskreuzes funktionsfähig eingeschaltet. Der Bahnübergang ist nur halbseitig beschrankt Durch die Kollision wurde der Pkw herumgeschleudert. Der Fahrer konnte aber ohne technische Hilfe aus seinem Fahrzeug befreit werden, heißt es weiter. Er kam mit einem Schock ins Krankenhaus nach Mayen. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren fünf Fahrgäste im Zug. Sie und der Lokführer blieben unverletzt. Die Zugreisenden konnten mit einem Schienenersatzverkehr ihre Reise fortsetzen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.