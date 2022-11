Gefährdet Getränkehersteller das Grundwasser im Kreis Germersheim?

Der Getränkehersteller MEG in Wörth fördert 1,7 Milliarden Liter Grundwasser im Jahr. Der Trinkwasser-Versorger hält das für gefährlich.

Eine LIDL-Filiale in der Südpfalz: Direkt am Eingang stapeln sich die 6er-Packs mit Mineralwasser. Auf dem Etikett steht "Saskia Quelle Wörth am Rhein". Das Wasser kommt aus dem Landkreis Germersheim, aus dem Werk des Getränkeherstellers MEG in Wörth – dort wird aus sechs Brunnen Grundwasser aus der Erde geholt, aufbereitet und abgefüllt.

Mineralwasser in einem Lidl-Markt: Aus dem Wörther Werk stammt das "Saskia"-Wasser SWR

MEG fördert in Wörth 1,7 Milliarden Liter Grundwasser

Mittlerweile darf die Firma mehr Wasser nutzen als zunächst erlaubt: Beim Start der Getränkeproduktion 2013 durfte die MEG 1,5 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr fördern. Später wurden daraus 1,7 Millionen Kubikmeter. Das sind umgerechnet 1,7 Milliarden Liter. Die zuständige Behörde, die SGD Süd, will bald entscheiden, ob die Firma auch im nächsten Jahr soviel Wasser nutzen darf.

Trinkwasserversorger im Kreis Germersheim: Große Sorgen

Gegen die Fördermenge läuft der örtliche Wasserversorger, die Germersheimer Südgruppe, Sturm. "Wir möchten, dass die SGD Süd die Verlängerung der befristeten Erhöhung der Entnahmemengen kritisch beleuchtet", sagt Karl Dieter Wünstel, der Vorsteher des kommunalen Zweckverbandes.

Das Wasserwerk in Jockgrim: die "Germersheimer Südgruppe" versorgt rund 60.000 Menschen in der Südpfalz mit Wasser Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe

Das ist die "Germersheimer Südgruppe" Der "Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe" (WGS) ist ein kommunales Wasserversorgungsunternehmen. Es ist zuständig für 13 Gemeinden im Kreis Germersheim: Jockgrim, Hatzenbühl, Neupotz, Rheinzabern, Wörth, Maximiliansau, Rülzheim, Hördt, Kuhardt, Leimersheim, Bellheim, Knittelsheim und Ottersheim Die WGS versorgt nach eigenen Angaben derzeit rund 60.000 Menschen, Betriebe und Einrichtungen vor allem im südlichen Germersheimer Kreis. Zur WGS gehören zwei Wasserwerke: Das Wasserwerk in Jockgrim entnimmt nach Angaben der SGD Süd 1,8 Milliarden Liter pro Jahr. Das Wasserwerk Kuhardt zwei Milliarden Liter pro Jahr.

Trinkwasser und Mineralwasser haben selben Ursprung

Denn es ist so: Das Wasser, das die Firma MEG nutzt und das Wasser, das bei den Menschen im südlichen Landkreis Germersheim als Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt, hat den gleichen Ursprung: es kommt aus ein und derselben Grundwasserschicht.

"Die Sorge vor Verunreinigung des Trinkwassers ist unsere Hauptsorge."

Und der örtliche Trinkwasserversorger hat eine große Sorge: Das Wasser könnte verseucht werden. Je mehr Grundwasser entnommen werde, desto größer sei die Gefahr einer Druckumkehr: "Und dann können Schadstoffe und Verkeimungen in die darunterliegende, untere Grundwasserschicht eindringen, aus der wir das Trinkwasser fördern", erklärt Verbandsvorsteher Karl Dieter Wünstel.

Das bedeutet "Druckumkehr" Im südlichen Kreis Germersheim ist das Grundwasser artesisch, das heißt, es steht unter Druck und steigt nach oben auf. Damit ist es geschützt vor Verunreinigungen. Wenn der Druck in der Tiefe sinkt, weil viel Wasser entnommen wird oder aus den Randbereichen vom Pfälzerwald weniger neu gebildetes Grundwasser in die Tiefe des Oberrheingrabens drückt, dann sinkt der Druck des tiefen Grundwassers. Dann kann verunreinigtes Wasser aus den oberen Schichten nach unten drücken.

Nach Angaben der zuständigen Behörde ist es seit Betrieb der Wörther Getränkefabrik einmal zu einer solchen Druckumkehr gekommen. Für den Trinkwasserversorger ist das einmal zu viel.

"Ein maximaler Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist damit sichergestellt."

Der Getränkehersteller, für den rund 250 Menschen in Wörth arbeiten, wehrt sich. Auf SWR-Anfrage schreibt die Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG, zu der die Firma MEG gehört: "Die Entwicklung der Grundwasserstände im Umfeld der Brunnen der MEG Wörth wird von uns bereits seit Beginn der Förderung durch ein umfassendes Grundwassermonitoring kontinuierlich überwacht und regelmäßig an die zuständige Wasserbehörde gemeldet. Ein maximaler Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist damit sichergestellt."

Trinkwasser-Gipfel mit der zuständigen Behörde SGD Süd

Ob die MEG auch im nächsten Jahr wieder mehr Grundwasser als ursprünglich genehmigt nutzen darf, steht noch nicht fest. Diese Woche soll es ein virtuelles Treffen geben zwischen der zuständigen Behörde und der Firma. Auch der kommunale Trinkwasserversorger ist dann dabei. Und zwei Experten – jede Seite hat nämlich ein eigenes Grundwasser-Gutachten erstellen lassen.

Mengen drosseln oder Produktion dauerhaft überwachen

Karl Dieter Wünstel von der Germersheimer Südgruppe will bei dem Treffen zwei Forderungen loswerden. Um die Qualität des Trinkwassers sicher zu stellen, müsste seiner Meinung nach entweder die Entnahmemenge wieder reduziert werden oder es müssten zumindest die Druckverhältnisse dauerhaft überwacht werden. Um die befürchtete Druckumkehr zu verhindern, müsse dann bei bestimmten Werten "die Fördermenge gedrosselt werden."

"Hohe Wasserentnahme und Klimawandel verstärken sich gegenseitig"

"Eine Druckumkehr ist nicht gut, weil das zeigt, dass das Grundwasser verletzlicher wird und wir weniger Wasser da haben", sagt Grundwasserökologe Hans Jürgen Hahn von der Landauer Universität. Hahn hat unter anderem die ARD-Mitmachaktion "Unser Wasser" wissenschaftlich begleitet.

Grundwasser-Experte Hahn sagt, eine hohe Wasserentnahme und der Klimawandel verstärkten sich gegenseitig. Laut Hahn ist die Grundwasser-Neubildung in der Südpfalz stark zurückgegangen - um 25 bis 50 Prozent. "Wir sehen das an austrocknenden Gewässern, austrocknenden Feuchtgebieten, austrocknenden Quellen."