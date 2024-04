Sohn soll Vater in Böhl-Iggelheim getötet haben

Die Polizei hat in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) einen 68-Jährigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Es gibt Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Die Beamten haben den Sohn des Toten festgenommen.

Der 31-jährige Sohn des Toten wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, wurde der 68-Jährige am Dienstagmorgen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die festgestellten Verletzungen und die Spurenlage lassen laut Polizei darauf schließen, dass der Mann getötet wurde.

Polizei nimmt Sohn als Tatverdächtigen fest

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatmotiv aufgenommen. Der Sohn des Toten soll am Mittag dem Haftrichter vorgeführt werden.