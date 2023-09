Getöteter 89-Jähriger in Frankenthal: Demente Ehefrau spricht von Gewaltbeziehung

Nach dem gewaltsamen Tod eines 89-Jährigen in Frankenthal, haben die Ermittler jetzt weitere Einzelheiten bekanntgegeben. Offenbar ging der Tat ein Ehestreit voraus.

Laut Staatsanwaltschaft hat die tatverdächtige 84-jährige Ehefrau des Opfers zugegeben, ihren Mann am Montag geschlagen zu haben. Allerdings habe ihr Ehemann sie zuerst geschlagen und sie habe sich daraufhin gewehrt. Zudem sei ihr bettlägeriger Mann bereits seit mehreren Jahren ihr gegenüber gewalttägig gewesen.

Leiche des 89-Jährigern aus Frankenthal obduziert

Die 84-Jährige steht im Verdacht ihren Ehemann getötet zu haben. Die Leiche des Mannes wurde am Montag in Frankenthal in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Opfer Platzwunden an Armen und Kopf.

Die Leiche des Mannes wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Demnach starb der 89-Jährige an den Folgen stumpfer Gewalt: Ursache für seinen Tod waren laut des vorläufigen Obduktionsergebnisses ein Herz-Lungen-Versagen in Kombination mit einem Blutverlust. Der Mann sei erheblich vorerkrankt gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

Senior in Frankenthal getötet: Tatverdächtige Ehefrau dement

Die Tochter des Ehepaares hatte am Montag die Polizei alarmiert. Gegen die Mutter werde nun wegen Verdachts auf Totschlags ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sei die Tatverdächtige dement. Es werde daher auch untersucht, ob die 84-Jährige schuldfähig ist.

Weil keine Fluchtgefahr bestehe, müsse die Frau nicht in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen zum Tathergang, Hintergrund und Motiv des Falles dauern weiter an.