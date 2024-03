Nach Fund in Gleisbett: 64-Jährige stirbt in Ludwigshafen

In Ludwigshafen ist am Donnerstag eine lebensgefährlich verletzte Frau in einem Gleisbett gefunden worden. Die Frau erlag später ihren Verletzungen. Die Hintergründe sind unklar.

Die 64-Jährige wurde in der Nähe des Hauptbahnhofs Ludwigshafen gefunden. Sie lag im Gleisbett und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie starb, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ermittlungen in alle Richtungen Wegen des Zwischenfalls kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr. Es werde in alle Richtungen ermittelt, teilte die Polizei mit. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag oder in den frühen Morgenstunden etwas Verdächtiges in der Nähe der Gleise im Bereich der Bundesstraße 44 gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.