Mehr Kunden und hohe Energiekosten: Für die Tafel Ludwigshafen wurde es finanziell langsam eng. Abhilfe soll nun eine eigene Solaranlage auf dem Dach schaffen.

Die Tafel in Ludwigshafen will sparen. Die Idee, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Tafel in der Bayreuther Straße einen Teil der Kosten wieder hereinzuholen, sei schon seit Jahren im Gespräch, sagte der Tafel-Chef Jürgen Hundemer dem SWR. Die hohen Stromkosten seien vor allem der aufwendigen Kühlung der Lebensmittel geschuldet.

Tafelausgabe an Bedürftigte dpa Bildfunk Stefan Schaubitzer

TWL spendete 40.000 Euro für Solaranlage

Die Realisierung der Solaranlage wurde jetzt durch eine Spende von 40.000 Euro der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) möglich. Das sei eine Gelegenheit, ein nachhaltiges und soziales Engagement zugleich zu unterstützen, so Dieter Feid, der kaufmännische Vorstand der TWL. Die Anlage habe einen eingebauten Speicher, sodass die Tafel den überschüssig erzeugten Strom auch nachts und bei Regen nutzen könne.

Der Tafel Ludwigshafen kommt die Spende ohnehin gerade sehr gelegen. Die Kosten der Tafel sind weiter gestiegen, weil die Nachfrage nach Lebensmitteln dort so groß ist, wie noch nie: Mehr als 1.000 Haushalte sind laut Hundemer im vergangenen Jahr von der Tafel Ludwigshafen mit Lebensmitteln versorgt worden.