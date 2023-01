Sternsinger aus Speyer besuchen Bundeskanzler in Berlin

Vier Sternsinger aus der Gemeinde St. Otto in Speyer dürfen am Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Sie vertreten das Bistum Speyer in Berlin beim Sternsinger-Empfang.

Zwei Jahre musste der offizielle Sternsinger-Empfang, bei dem die Kinder den Segen ins Bundeskanzleramt bringen, wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Jetzt sind wieder 108 Sternsingerinnen und Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen dabei - darunter Julia, Franziska und die Geschwister Johanna und Philipp aus Speyer.

Teilnehmer für Bistum Speyer wurden ausgelost

Welche Gruppe aus einem Bistum mit nach Berlin fahren darf wird immer ausgelost. Dazu muss ein korrektes Rätsel an das Kindermissionswerk, dem Veranstalter des Dreikönigssingens, geschickt werden. Eine Kirchenmitarbeiterin in der Gemeinde St. Otto macht das schon seit Jahren und ist sehr stolz, dass jetzt die Wahl auf ihre Ministranten und Ministrantinnen fiel.

Vom 4. bis zum 6. Januar geht es für die Gruppe nach Berlin. Die große Aufregung komme wahrscheinlich dann erst in Berlin vermuten alle vier, wenn man vor dem Bundeskanzleramt stehe. Sie freuen sich sehr dabei zu sein, dann nur Sternsinger bis 18 Jahre dürfen beim Kanzler-Empfang dabei sein. "Das ist jetzt schon so ein Höhepunkt", meint Franziska. "Man hat sich schon so 'hochgearbeitet' sozusagen. Früher noch so als fünfjähriges Kind als König und jetzt schon so als Gruppenleiter und da ist das jetzt ein toller Abschluss."

Was die Sternsängerinnen und -sänger in Berlin beim Kanzler erleben kann man auf Instagram über den Kanal "Speyererminis" verfolgen.

von links: Philipp (12), Julia (15), Franziska (15) und Johanna (13) dürfen zum Bundeskanzler fahren. SWR

Sternsinger sammeln für Kinderrechte in Indonesien

Julia, Franziska und die Geschwister Johanna und Philipp sind schon lange in ihrer Gemeinde St. Otto als Ministranten, auch Messdiener genannt, tätig. Sie freuen sich, mit der Aktion zum Dreikönigstag auch außerhalb der Kirche dienen zu können. "Erstens ist es schön den Leuten den Segen zu bringen, die haben ja auch viel Freude daran. Und zweitens helfen wir damit Kindern mit den gesammelten Spenden in ärmeren Ländern", sagt Julia. Dieses Jahr sind die Spenden für Projekte und Kinderrechte in Indonesien bestimmt.

"Ich finde es ganz wichtig, dass man anderen Kindern hilft."

Zu den Projekten und das jeweilige Land informieren sich die Sternsinger in ihren Gruppen vorab. "Ich finde es schön, dass man dann weiß wofür man sammelt und wie man den anderen Kindern hilft", sagt Johanna. Und sie muss lachen, weil sie wohl in diesem Jahr die Größte sein wird, und deshalb den Segen mit Kreide an die Türrahmen schreiben darf.

C*M*B steht nicht für die Namen der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, sondern für "Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus" dpa Bildfunk Holger Hollemann

Sternsingen in Speyer dieses Jahr wieder mit Singen an der Tür

Nach zwei Pandemiejahren freuen sich die Kinder von St. Otto wieder die Aktion machen zu dürfen. "Es ist toll wieder rauszugehen, zu singen, die Leute wirklich zu sehen und auch kurz zu reden. Letztes Jahr durften wir den Segen zum Aufkleben nur in die Briefkästen werfen," freut sich die 13-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Bruder teilnimmt.

Sternsingen - eine katholische Tradition

Immer am oder um den 6. Januar herum gehen katholische Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus, singen und bieten an, einen Segensspruch über die Tür zu schreiben. Dabei werden auch die Spenden eingesammelt. Die Sternsinger der Speyerer Kirchengemeinde St. Otto laufen am Samstag, den 7. Januar von Haus zu Haus.

In den vergangenen Jahren konnten die Sternsinger von St. Otto nach Angaben der Gemeinde jeweils zwischen 3.500 und 4.500 Euro für das Kindermissionswerk sammeln.