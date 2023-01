KV-Vize Bartels: "Wir haben keine Fehler gemacht"

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) steht wegen langer Wartezeiten in den Praxen in Rheinland-Pfalz zwischen den Jahren in der Kritik. "Wir haben keine Fehler gemacht", sagte Vize-Vorstandsvorsitzender Andreas Bartels im SWR. Man habe Bereitschaftsdienste mit mehr Personal ausgestattet, aber viele Praxen seien geschlossen gewesen. Zudem sei eine Infektwelle übers Land gerollt. An den Wartezeiten seien außerdem das marode System und seine Vorgaben schuld. Auch müsse man darüber nachdenken, warum Patienten so häufig zum Arzt laufen würden. "Wir haben eine sehr hohe Arzt-Patienten-Kontakt-Fülle in Deutschland", so Bartels weiter.