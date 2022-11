Stadt Ludwigshafen äußert sich zum umstrittenen Haushalt

Rote Karte für den Haushaltsentwurf der Stadt Ludwigshafen: Die Aufsichtsbehörde ADD wird ihn so nicht genehmigen. Die Stadtspitze hat für Montag eine Stellungnahme angekündigt.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und der Kämmerer der Stadt, Andreas Schwarz, sollen dann erklären, welche Schritte die Stadtverwaltung jetzt plant. Die Haushaltsberatungen in den Gremien wurden vorerst auf Eis gelegt.

ADD: So wird der Haushalt von Ludwigshafen nicht genehmigt

Am Mittwoch hatte die Stadt Ludwigshafen bekannt gegeben, dass sie ihren Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zurückzieht. Zur Begründung hieß es, die Aufsichtsbehörde des Landes halte den Entwurf in der vorliegenden Version für nicht genehmigungsfähig.

Ein leerer Geldbeutel Colourbox 34300990

Die ADD kritisiert vor allem, dass der am 7. November in den Stadtrat eingebrachte Haushaltsplan mit zu vielen neuen Schulden plant - nämlich Defiziten von insgesamt rund 400 Millionen Euro in den Jahren 2023 bis 2026. Das seien deutlich höhere Summen als in den vergangenen Haushaltsentwürfen, von denen die letzen zwei auch schon nicht auf Anhieb genehmigt wurden und überarbeitet werden mussten.

ADD: Ludwigshafen plant mit zu vielen Schulden. SWR

Damit erreiche der jetzt vorgelegte Haushaltsplan ein Schuldenniveau, das gegen das Haushaltsausgleichsgebot verstoße und eine beachtliche Neuaufnahme von Krediten erfordere, so die ADD. Und dass, obwohl Ludwigshafen ab 2023 durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleiches Geld im zweistelligen Millionenbetrag bekomme. Dieses Geld sei in dem aktuellen Haushalt schon mit eingerechnet - und trotzdem werde mit höheren Defiziten geplant als in den Vorjahren.

Ludwigshafen: Erstaunen bei der Stadtspitze über Kritik am Haushalt

In einer ersten Reaktion hatte Stadtkämmerer Andreas Schwarz (SPD) mit Erstaunen darauf reagiert, dass die ADD den Haushaltsplänen so schnell die rote Karte zeigt:

"Dass die ADD so zeitnah auf eine erst kürzlich erfolgte Haushaltseinbringung reagiert, ist ungewöhnlich und auch für mich als Kämmerer eine neue Erfahrung."

CDU in Ludwigshafen spricht von drohender Katastrophe

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Ludwigshafen, Peter Uebel, sprach von einer Katastrophe, die sich anbahne. Sollte nicht bald ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden, drohe Ludwigshafen in einigen Wochen und Monaten der Stillstand. Der städtische Kämmerer sei mit seinem Entwurf sehenden Auges in diese Situation gerannt.

Es ist das dritte Mal infolge, dass die ADD den Haushalt nicht direkt genehmigt. SWR

Grüne in Ludwigshafen: Ohrfeige für den Kämmerer

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat, Hans-Uwe Daumann, nannte die Rüge der Aufsichtsbehörde eine Ohrfeige für den Kämmerer und die Stadtspitze. 98 Millionen Euro neue Kredite gingen einfach nicht. Allerdings, so Daumann, sei Ludwigshafen in einer schwierigen Situation. Die Stadt müsse sehr viel Geld für den sozialen Bereich und die Jugendhilfe aufwenden, ohne diese Ausgaben wirklich gegenfinanzieren zu können.