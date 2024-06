Am Sonntag startet in Speyer die letzte Reise der U17. Das ausgemusterte U-Boot der Bundesmarine soll ins Technik Museum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gebracht werden. In Speyer gibt es erste Sperrungen.

Die Ausmaße der U17 sind gigantisch: Rund 350 Tonnen wiegt das ausgemusterte U-Boot, neun Meter ist es hoch - so hoch wie rund eineinhalb Einfamilienhäuser und es ist mit knapp 50 Metern etwa so lang wie fast zwölf Autos hintereinander. Kein Wunder, dass die letzte Reise ins Technik Museum Sinsheim über ein Jahr lang vorbereitet werden musste. Am Sonntag soll es nun endlich losgehen. Speyer Aus dem Technikmuseum in Speyer nach Sinsheim U-Boot U 17 wird ab 30. Juni von Speyer nach Sinsheim transportiert Der Transport von U17 zum Technikmuseum Speyer hatte zahlreiche Zuschauer angelockt. Ab dem 30. Juni wird das ausgemusterte U-Boot der Bundesmarine jetzt weiterverschifft - der Transport dauert vier Wochen. Auwald ab Mittwoch für U-Boot-Transport gesperrt Im Vorfeld laufen die letzten Vorbereitungen in Speyer. Im Naturhafen liegt ein sogenannter Ponton vor Anker. Diese Schwimm-Plattform soll das U-Boot Anfang Juli über Rhein und Neckar bewegen. Nach Angaben der Stadt Speyer wird deshalb ab Mittwoch der gesamte Auwald gesperrt, der sich rund um den Naturhafen befindet. Vor Ort wird eine Einlasskontrolle eingerichtet. U-Boot-Transport durch Speyer bis Sonntagmittag geplant Der Transport ist am Sonntag von 7:30 Uhr bis 12 Uhr geplant. Schon die ersten vier Straßenkilometer vom Technik Museum zum Rheinufer in Speyer sind anspruchsvoll. Ein spezieller Tieflader soll das Unterseeboot im Schritttempo zum Naturhafen bringen. Entlang der Strecke dürften wieder Tausende Menschen aus der Region den Transport begleiten, ähnlich wie bei der Hinfahrt im Mai 2023. Die Stadt Speyer empfiehlt, die Gehwege entlang der Industriestraße für einen guten Blick auf die U17 zu nutzen. Autofahrer müssen sich am Sonntag bis 12 Uhr auf Verkehrsbehinderungen einrichten. Während des Transports wird die Strecke voll gesperrt und das Parken am Rand der Fahrbahn ist verboten. Den Transport ins Technik Museum Speyer begleiteten 2023 tausende Schaulustige dpa Bildfunk Picture Alliance U-Boot wird am Rheinufer für Transport vorbereitet Am Naturhafen in Speyer lädt die U17 auf den Ponton. Schaulustige sind dabei nicht zugelassen. Am 5. Juli soll der Transport flussabwärts über den Rhein bis Mannheim beginnen. Ab da wird das rund 350 Tonnen schwere U-Boot mehrere Male um 73 Grad auf die Seite gekippt, damit der Koloss mehrere niedrige Neckarbrücken passieren kann. Diese Drehungen sind der wohl wichtigste Vorgang während des gesamten Mega-Transports. Sie sind auch der Grund, warum das U-Boot nicht direkt von Kiel nach Sinsheim transportiert werden konnte. In den vergangenen Monaten wurden in Speyer rund 100 Tonnen schwere Akkus abmontiert. Außerdem wurde dort die Drehung des Schiffs um rund 90 Grad erfolgreich getestet. Nach Zwischenstopps in Heidelberg und Eberbach geht es nach Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Ab 13. Juli wird der Transport auf dem Landweg zum Technik Museum Sinsheim fortgesetzt. Die Ankunft dort ist für den 28. Juli geplant. Dort soll das U-Boot dann für die Ausstellung hergerichtet werden. U-Boot-Transport von Speyer nach Sinsheim: Das sind die Etappen Sonntag, 30. Juni 2024 Rund vier Kilometer Transport per Tieflader über den Landweg vom Technik Museum Speyer ans Rheinufer. Freitag, 5. Juli 2024 Transport per Ponton über den Rhein von Speyer nach Mannheim, am Ziel wird das U-Boot auf der Schwimm-Plattform mehrfach zur Seite gekippt, um jeweils mehrere niedrige Neckarbrücken passieren zu können. Samstag, 6. Juli 2024 Transport über Rhein und Neckar von Mannheim nach Heidelberg. Montag, 8. Juli 2024 Transport über den Neckar von Heidelberg bis Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis). In Heidelberg muss das U-Boot unter der besonders niedrigen Alten Brücke durch. Das U-Boot passiert dann Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) sowie die südhessischen Kommunen Neckarsteinach und Hirschhorn (beide Kreis Bergstraße). Dienstag, 9. Juli 2024 Transport über den Neckar von Eberbach nach Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Samstag, 13. Juli 2024 Das U-Boot soll in Haßmersheim für den Landtransport fertig gemacht werden. Dafür muss die U 17 vom Ponton auf einen Schwertransporter an Land gehoben werden. Sonntag, 14. Juli 2024 Das U-Boot soll per Tieflader von Haßmersheim ins Fünfmühlental transportiert werden. Montag, 15. Juli 2024 Weiter geht's durch Siegelsbach (Kreis Heilbronn). Dienstag, 16. Juli 2024 Der Schwertransporter bewegt sich von Siegelsbach nach Bad Rappenau (Kreis Heilbronn). Mittwoch, 17. Juli 2024 Das hunderte Tonnen schwere U-Boot muss eine Bahnlinie überqueren. Von Bad Rappenau geht's weiter bis Bonfeld (Kreis Heilbronn). Samstag, 20. Juli 2024 Der Schwertransport bewegt sich von Ittlingen bis vor Ittlingen (Kreis Heilbronn). Dabei wird das U-Boot über die Autobahn 6 bis Sinsheim-Steinsfurt transportiert und passiert Sinsheim-Reihen (Rhein-Neckar-Kreis). Sonntag, 21. Juli bis Samstag, 27. Juli 2024 Die U 17 wird von Ittlingen bis zur Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim bewegt. Nacht von Samstag, 27. Juli 2024 auf Sonntag Ein letzter Kraftakt: Das U-Boot muss die Autobahn 6 überqueren. Sonntag, 28. Juli 2024 Nach rund einem Monat ist das Ziel der Reise geplant: Der Schwertransporter bewegt sich auf der Neulandstraße in Sinsheim auf das Gelände des Technik Museums. Stand: 25. Juni 2024, Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer U-Boot hat schon vor Transport nach Sinsheim Geschichte geschrieben Die U17 war seit 1973 im Einsatz und zusammen mit der U26 einst das erste deutsche U-Boot in US-amerikanischen Gewässern nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der Ausmusterung 2010 in Kiel bekamen die Technik Museen Sinsheim Speyer vom "Verband Deutscher Ubootfahrer" einen Tipp und sicherten sich den "Oldtimer".