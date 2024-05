Am Dienstag erwartet das südpfälzische Billigheim-Ingenheim ein ganz besonderer Abend: Ein gemeinsames Konzert aller Schülerinnen und Schüler der Grundschule mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz aus Ludwigshafen. Seit Monaten hat sich die Schule auf diesen Abend vorbereitet.

In der Turnhalle in Billigheim-Ingenheim (Kreis Südliche Weinstraße) läuft die Generalprobe. Gerade ist die Perkussionsgruppe dran. Die Kinder sind komplett in schwarz gekleidet. Sie schauen konzentriert und trommeln im Takt. Links von ihnen sitzen die rund 70 Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Es ist der erste gemeinsame Soundcheck.

Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim gewinnt MusiKus-Preis

Das gemeinsame Konzert am Abend in der Turnhalle ist ein Geschenk an die Schule, an die Kinder, an die Lehrkräfte: Denn vor einem Jahr hat die Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim den MusiKus-Preis des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen - für ihr besonderes Engagement in der musikalischen Erziehung. Dafür gab es Geld vom Land - und den gemeinsamen Auftritt mit dem großen Sinfonieorchester.

Das Konzept der Schule heißt "Musisches Band". Pro Woche ist in der dritten und vierten Klasse dafür eine Stunde geblockt, erklärt Schulleiterin Christine Gein. Für diese Stunden können die Kinder einen Schwerpunkt wählen: Tanz, Musical, Trommeln oder bei der Schulband mitmachen.

Die Musical-Gruppe der Klingenbachschule probt für den großen Auftritt am Dienstagabend SWR

Südpfalz: Grundschüler treten mit der Staatsphilharmonie auf

Die Trommler, die Schulband, die Musical-Gruppe und der Chor wollen am Abend 20 Stücke aufführen. Sie haben sich für bekannte Melodien neue Texte ausgedacht. Zum Beispiel das Lied "Forscher sind wir" auf die Melodie des Hits "YMCA" aus den 70ern.

180 Mädchen und Jungen aus Billigheim-Ingenheim spielen drei Stunden lang gemeinsam mit dem Orchester in der Turnhalle.

Ich glaube, an eine Mathestunde, an die erinnern wir uns nicht so, aber diese Aufführung, die wird niemand sein Leben lang vergessen.

Um die Lieder auch fürs große Orchester passend zu machen, wurde extra ein Arrangeur aus Köln beschäftigt. Der habe das sehr liebevoll für das Orchester arrangiert, sagt Jochen Keller, Musikvermittler der Staatsphilharmonie. "Das ist eine Königsdisziplin, das können nicht viele."

Die Schulband der Klingenbachschule singt ihre "YMCA"-Adaption bei der Generalprobe SWR

Lampenfieber in Billigheim-Ingenheim vor dem großen Abend

Obwohl es am Montag bei der Generalprobe noch an einigen Stellen im Programm hakt, strahlen viele Kinder. Der bevorstehende Auftritt macht sie schon jetzt stolz: "Ich find's sehr toll, weil ich auch noch nie bei einem Symphonieorchester war und das auch noch nie bei uns", erklärt ein Schüler. Und eine andere Schülerin schwärmt: "Wenn ich auf diese Musiker schaue und dann da stehe auf dieser großen Bühne - das ist einfach super toll und aufregend, einfach superschön."

Eine große Bühne und Auftreten mit Profimusikern: Die Grundschüler der Klingenbachschule haben allen Grund für Lampenfieber SWR

Auch für das große Symphonieorchester wird der Auftritt am Abend etwas ganz Besonderes. Das verspricht der Intendant der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Beat Fehlmann. Er ist dabei in Billigheim-Ingenheim und will alles ganz nah miterleben: