In der Pfalz haben sich am Samstag in Haßloch Autofans getroffen, um ihre getunten Fahrzeuge zu zeigen. Die Polizei kontrollierte und zog wieder etliche Autos aus dem Verkehr.

Am Samstagnachmittag trafen sich bei schönstem Wetter die Besitzer von rund 200 Fahrzeugen der Tuning-Szene im Gewerbegebiet Nord in Haßloch. Auf mehreren Parkplätzen und auch auf der Straße führten sie sich gegenseitig ihre Autos vor und was sie daran umgebaut hatten. Die Veranstaltung war laut Polizei angemeldet. Ähnlich wie beim "Car-Friday" am Karfreitag nahm die Polizei das aber zum Anlass, intensiv zu kontrollieren.

24 getunte Autos mussten stehen bleiben

An mehreren Kontrollstellen rund um Haßloch nahm die Polizei die Autos der Tuning-Fans genauer unter die Lupe. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben bei 24 Fahrzeugen teils gravierende Mängel fest, so dass sie den Besitzern die Betriebserlaubnis für diese Autos entzogen. Die Halter mussten sie abschleppen, und bei zwei Autos waren die Umbauten laut Polizei dermaßen verkehrswidrig, dass die Autos sogar beschlagnahmt wurden. Sie sollen von einem Gutachter überprüft werden.

Ein Fahrer beim Tuning-Treffen unter Drogen

Zahlreiche Neugierige kamen zu dem Treffen, um sich die zur Schau gestellten Fahrzeuge anzusehen. Teils brach der Verkehr in dem Gewerbegebiet zusammen. Anwohnende beschwerten sich. Ein Autofahrer aus Haßloch aus der Tuning-Szene wurde laut Polizei mit Drogen am Steuer erwischt und musste zu einer Blutentnahme. Bei ihm wurden Drogen und eine Waffe sichergestellt, für die er keinen Waffenschein vorweisen konnte. Trotz allem sei die Veranstaltung aber friedlich verlaufen, so die Polizei.