Am Car-Friday und am Osterwochenende will die Polizei rund um Karlsruhe gezielt die Tuning-Szene überprüfen. Bei Verstößen drohen harte Strafen.

Zum traditionellen Start in die Tuning-Saison, dem "Car-Friday", will die Polizei rund um Karlsruhe verstärkt kontrollieren. Im Raum Mittelbaden will die Polizei mit mobilen Verkehrskontrollen illegal getunte Autos aus dem Verkehr ziehen. Letztes Jahr seien bei solchen Kontrollen rund um das Osterwochenende sieben Fahrzeuge überprüft worden, deren Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatten: Dreimal gab es Probleme mit der Abgasanlage bzw. viermal mit dem Fahrwerk. Im Raum Pforzheim seien zwar keine konkreten Treffen bekannt, allerdings will die Polizei die Situation im Blick behalten. Weitere Hotspots der Tuning-Szene in der Region sind unter anderem Rastatt, Gaggenau und Baden-Baden. Zu laut, zu schnell: Polizei auf der Suche nach illegalem Tuning In Karlsruhe ist wie die Jahre zuvor auf dem großen Parkplatz beim Durlach Center ein großes Tuning-Treffen am Ostersonntag geplant. Und auch dort will die Polizei ebenfalls wieder präsent sein und Fahrzeuge kontrollieren. Wie so eine Kontrolle ablaufen kann, sehen sie in diesem Video vom Bodensee: Polizei-Kontrolle am Car-Friday auf A5 bei Karlsruhe Wenn diese zu laut sind oder die Autos nicht mehr den geltenden Regeln entsprechen, dann werden sie aus dem Verkehr gezogen, hat die Polizei angekündigt. Das bedeutet, wer übertreibt, geht am Ende zu Fuß nach Hause. Ein weiterer Schwerpunkt der Polizei-Kontrollen am Car-Friday ist auf der A5 bei Karlsruhe-Mitte.