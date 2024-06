Oleg Zernikel vom ASV Landau tritt am Abend im Stabhochsprung-Finale der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom an. Das ZDF überträgt live ab 20:15 Uhr.

Die Qualifikationshöhe von 5 Meter 60 hatte der Pfälzer schon mal locker geschafft. "Ganz entspannt" sei das gewesen, sagte er anschließend im ARD-Interview. Nur die Zuschauer hätten gefehlt – die Qualifikation fand am Montag vor allenfalls spärlich besetzten Rängen statt. "Ich hoffe, dass im Finale mehr los ist. In Budapest letztes Jahr, das war gigantisch." Er traue sich am Dienstagabend eine Höhe von 5 Metern 80 und mehr zu, so Zernikel weiter. In Landau werden die Daumen gedrückt Zernikels Heimatverein, der ASV Landau ruft in den sozialen Medien dazu auf, ihn vom heimischen Fernseher aus zu unterstützen – und selbstverständlich die Daumen zu drücken.