Oleg Zernickel beim Stabhochsprungmeeting im pfälzischen Jockgrim

Am Freitagnachmittag treten beim 27. Internationalen Stabhochsprungmeeting im südpfälzischen Jockgrim mehrere Topspringer gegeneinander an. Darunter ist auch Oleg Zernickel vom ASV Landau.

Insgesamt 19 internationale Top-Springerinnen und Springer sind in Jockgrim (Kreis Germersheim) am Start. Die Bestleistung von Oleg Zernickel vom ASV Landau liegt derzeit bei 5,87 Meter. Er holte bei den Deutschen Hallenmeisterschaften 2020 Silber und 2021 Bronze. Auch sein deutscher Kollege Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken ist vertreten. Er übersprang 2015 die Marke 5,94 Meter und holte bei den Deutschen Hallenmeisterschaften 2017 und 2018 Gold und dieses Jahr Bronze.

Favorit kommt aus Polen

Favorit dürfte der polnische Stabhochspringer Piotr Lisek sein, der bei der vergangenen Halleneuropameisterschaft in Istanbul Silber holte und 2019 in Monaco 6,02 Meter übersprang. Bei den Frauen ist nur eine Deutsche dabei: Anjuli Knäsch, die bei den beiden vergangenen Meisterschaften jeweils Gold gewann und auch in der Halle 2022 Silber und 2023 Gold holte. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 4,55 Meter.

Stabhochsprung: Zuerst starten die Frauen

Am Donnerstagabend waren bereits Athletinnen und Athleten aus dem nationalen Jugendbereich angetreten. Heute beim eigentlichen Stabhochsprungmeeting springen die Frauen zuerst. Die Springerinnen kommen unter anderem aus Neuseeland, China und den USA. Die neuseeländische Springerin Eliza McCartney hält bei den Frauen mit 4,94 Metern auch den Rekord in Jockgrim. Sie stellte die Bestmarke 2018 auf. Bei den Männern liegt der Rekord in Jockgrim bei 6 Metern.

Der Eintritt für das Stabhochsprungmeeting beträgt 15 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Es werden bis zu 4.000 Zuschauer erwartet.