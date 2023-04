In Karlsruhe wurden am Dienstag die Guide-Michelin-Sterne für Spitzengastromie in Deutschland vergeben. In der Pfalz gibt es jetzt wieder ein zwei Sterne-Restaurant.

Zwei Sterne in Deidesheim

"Wir flippen gerade alle aus", so schildert Ralf Ole Leidner, der Geschäftsführer von "L.A. Jordan" im Hotel "Ketschauer Hof" die Stimmung im Restaurant in Deidesheim in der Pfalz. Das Spitzenrestaurant um Küchenchef Daniel Schimkowitsch ist nun mit dem zweiten Stern im Guide Michelin ausgezeichnet worden. "Von einem Stern zum zweiten, da sind einfach Welten dazwischen. Wir haben jahrelang daran gearbeitet", so Leidner.

Daniel Schimkowitsch, Küchenchef von L.A. Jordan, freut sich über den zweiten Stern. Kirchgasser Photography

Daniel Schimkowitsch arbeitet seit 2014 als Küchenchef im "L.A. Jordan" in Deidesheim. Nach einem Jahr bekam er den ersten Stern für seine Arbeit dort. Jetzt hat er in Karlsruhe bei der Verleihung den zweiten Stern bekommen. "Ich freue mich wahnsinnig. Diese Sterne sind ein Ritterschlag für mich und mein Team", so der Küchenchef. Gelobt wurde er vom Guide Michelin unter anderem für seinen Umgang mit japanischen Zutaten.

Neuer Stern für Intense in Wachenheim in der Pfalz

Auch in Wachenheim in der Pfalz gibt es Grund zur Freude. Das "Intense" steigt auf in den Feinschmecker-Olymp und bekommt seinen ersten Stern verliehen.

Den Stern halten konnte in Deidesheim der "Schwarze Hahn", in Kirchheim an der Weinstraße "Schwarz Restaurant". Außerdem die "Alte Pfarrey" in Neuleiningen und in Neustadt das "Restaurant Urgestein".

Seinen Stern verloren hat in Wachenheim das "Izakaya" und in Neupotz das Restaurant "Zur Krone".

dpa Bildfunk Picture Alliance

Neuer Sterne-Rekord in Deutschland

Hinter dem "Guide Michelin" steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Der Restaurantführer vergibt seine Sterne für hervorragende Restaurants. Bundesweit erhielten dieses Mal 334 Restaurants einen oder mehrere Sterne. Dies sei ein neuer Rekord. "Trotz einer wirtschaftlich schwierigen Zeit und Fachkräftemangel bestätigt die Restaurantauswahl 2023 wieder einmal das vielfältige Angebot und das unverändert hohe Niveau der deutschen Gastronomie", teilte Michelin mit.