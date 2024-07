Mutmaßlicher Kriegsverbrecher in Frankenthal festgenommen

Ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher aus Syrien ist am Mittwoch in Frankenthal festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Gemeinsam mit drei Männern, die in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern festgenommen wurden, soll er Zivilisten getötet haben.

Der Mann, der in Frankenthal festgenommen wurde, soll zu einer syrischen Miliz gehören. Mit den drei anderen Männern soll er im Auftrag der syrischen Staatsführung von Machthaber al-Assad an der Tötung und versuchten Tötung von Zivilisten beteiligt gewesen sein, wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte. Auch soll er gemeinsam mit Mittätern Zivilisten im syrischen Damaskus gefangen gehalten und gefoltert haben. Auch dabei seien Opfer gestorben. Der Sitz des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. picture alliance/dpa Demonstration blutig niedergeschlagen Die mutmaßlichen Kriegsverbrecher hatten laut Bundesanwaltschaft im Juli 2012 eine friedliche Demonstration gegen die Regierung blutig niedergeschlagen. Die Festgenommenen sollen dabei gezielt auf Demonstanten geschossen haben. Zudem sollen sie Zivilisten zudem massiv körperlich misshandelt haben. "Die Opfer wurden mit Fäusten und Gewehrkolben gegen den Kopfbereich geschlagen oder mit Fußtritten traktiert", heißt es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Weitere drei Verdächtige wurden zeitgleich in Schweden festgenommen. Die in Deutschland Festgenommenen sollen zeitnah dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) vorgeführt werden, der ihnen den Haftbefehl eröffnen und über die Untersuchungshaft entscheiden wird. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte, die Männer hätten "in Deutschland mit einer Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu rechnen."