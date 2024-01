Getöteter Gastwirt in Ludwigshafen: Anklage wegen Totschlags erhoben

Nachdem ein Gastwirt im August in seinem Restaurant im Ludwigshafener Hemshof tödlich verletzt wurde, muss sich demnächst ein Mann vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat jetzt Anklage erhoben.

Der Tatverdächtige stammt aus Somalia. Er konnte am 6. September, zwei Wochen nach der Tat, festgenommen werden. Laut Staatsanwaltschaft Frankenthal ist er zwischen 27 und 30 Jahre alt und hatte am Tatort Spuren hinterlassen. Zum Zeitpunkt der Tat sei er ohne festen Wohnsitz gewesen und bei der Polizei bereits in Erscheinung getreten.

Der Tatort im Ludwigshafener Hemshof: Die Gaststätte, in der der Wirt niedergestochen wurde SWR

Staatsanwaltschaft Frankenthal: Zerbrochenes Glas war Tatwaffe

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann den Gastwirt im Streit mit einer zerbrochenen Flasche oder den Scherben der Flasche angegriffen hat. Dabei soll er den 57-Jährigen lebensgefährlich am Hals und im Gesicht verletzt und ihn dann sich selbst überlassen haben.

Eine Passantin im Hemshof in Ludwigshafen hatte den Gastwirt zwar noch entdeckt und Hilfe geholt, so dass er wiederbelebt werden konnte. Der Mann war aber wenig später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Als Todesursache ergab eine Obduktion, dass der Gastwirt verblutet und erstickt sein soll.