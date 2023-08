In Ludwigshafen wurde ein schwer verletzter Mann in einer Gaststätte gefunden. Er starb später in einer Klinik. Die Polizei ermittelt.

Der Mann wurde am Montag gegen 17 Uhr in einer Gaststätte in der Innenstadt von Ludwigshafen von einer Frau entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, konnte er zwar vom Rettungsdienst vor Ort noch reanimiert werden, starb aber kurze Zeit später im Krankenhaus. Gewalttat oder Unfall? Ob der Mann durch eine Gewalttat oder einen Unfall ums Leben kam, ist bisher nicht bekannt. Auch zu seiner Identität gibt es noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen übernommen, hieß es nur. Wir halten Sie hier über die Ermittlungen auf dem Laufenden.