Erneut Zugausfälle: Stellwerk in Ludwigshafen hat zu wenig Personal

Weiterhin fehlen im Stellwerk der Deutschen Bahn in Ludwigshafen Mitarbeiter. Die Bahn teilt mit, dass deswegen drei S-Bahn-Linien sowie einige ICE-Züge ausfallen.

Nach Angaben der Bahn will das Unternehmen die verbliebenen Fahrdienstleiter im Stellwerk entlasten. Deshalb würden weniger Züge durch Ludwigshafen rollen.

S2, S6 und S44 betroffen

Die S44, die Mitarbeiter ins BASF-Werk bringt, fällt komplett aus. Die S2 von Kaiserslautern nach Mosbach endet bereits in Schifferstadt. Dort müssen Passagiere in die S3 umsteigen. Dasselbe gilt für die Gegenrichtung. Dort endet die S2 in Heidelberg und die Passagiere steigen ebenfalls in die S3 um. Die Fahrtzeit verlängert sich dadurch um zehn bis 26 Minuten.

Bei der S6 von Mainz nach Mannheim endet jeder zweite Zug vorzeitig in Worms. Die Passagiere müssen dort auf die nächste S6 warten. Diese Bahn soll jeweils 28 Minuten später eintreffen.

Die Personalprobleme im Stellwerk Ludwigahafen wirken sich auch auf den ICE-Verkehr aus. SWR

Auch ICE fallen aus oder werden umgeleitet

Vier ICE von Mannheim über Neustadt und Kaiserslautern nach Saarbrücken und zurück entfallen. Es handelt sich um die ICE 562, 563, 932 und 935. Im Normalbetrieb fahren die zwei Züge morgens in Richtung Saarland, die anderen beiden am frühen Abend wieder zurück.

Die ICEs 114 und 115, die normalerweise über Worms fahren, werden durch Hessen umgeleitet. Der Halt in Worms Hauptbahnhof entfällt deshalb.

Einschränkungen mindestens bis Dienstagabend

Wie lange die Einschränkungen im Zugverkehr gelten werden, ist unklar. Im Internetfahrplan der Bahn sind die Ausfälle für Montag und morgen vermerkt. Bereits seit vergangenem Mittwoch gibt es wegen kranker Fahrdienstleiter erhebliche Probleme im Stellwerk Ludwigshafen.