Vor vier Wochen war ein Luchs aus dem Kurpfalz-Park in Wachenheim entkommen. Jetzt hatte er offenbar genug vom Abenteuer und ist zurückgekehrt.

Am Freitagmorgen trauten die Mitarbeiter des Kurpfalz-Parks ihren Augen nicht: Der Luchs, der sich vor vier Wochen durch ein beschädigtes Gitter aus seinem Gehege gezwängt hatte, war zurück und saß friedlich auf seinem Lieblingsplatz. "Wir sind froh, dass er wieder da ist, aber unser Luchs sicherlich auch.", sagte Andreas Teipelmann, einer der beiden Geschäftsführer des Parks, dem SWR. "Das Tier ist hier im Park zuhause und ist es gewohnt, regelmäßig gefüttert zu werden. Draußen im Wald zu sein ist für Luchse auch Stress."

Wir sind froh, dass er wieder da ist, aber unser Luchs sicherlich auch.

Die Tür am Luchsgehege war seit dem Verschwinden des etwa sieben Jahre alten Luchsweibchens immer offen gelassen worden. Außerdem war dort Futter abgelegt worden. In der Nacht zum Freitag war laut Teipelmann ein Forst-Experte, der auch für das rheinland-pfälzische Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO) in Trippstadt arbeitet, dem Luchsweibchen auf der Spur. Sein Hund habe ihn im zehn Kilometer entfernten Wald bei Lindenberg gewittert. "Möglicherweise hat das auch den Luchs dazu gebracht zurückzukehren."

Die Experten des KLUWO hatten sich bei der Suche engagiert. Sie wollten verhindern, dass sich das entlaufene Weibchen mit Luchsen paart, die im Pfälzerwald ausgewildert wurden. Es gebe Unterschiede in der DNA, die sich nicht mischen sollen.

Der Luchs war nach Teipelmanns Angaben durch ein Gitter entkommen, das wie ein Deckenverschluss oben auf dem Luchsgehege aufliegt. Es war um einen Baum herum konstruiert. Ein Ast war darauf gefallen und es war ein kleines Loch entstanden, so dass der Luchs am Baum nach oben klettern und sich durch dieses "Nadelöhr" zwängen konnte. Der Rückweg sei deutlich einfacher gewesen. Das Gehege sei teilbar. So habe man die anderen Luchse im einen Teil halten und den Teil mit dem Gatter offen lassen können. Die undichte Stelle im Gitter sei sofort repariert worden.

Luchsweibchen in Gefangenschaft aufgewachsen

Das Luchsweibchen ist teildomestiziert, so Teipelmann. Es ist in Gefangenschaft geboren und war immer in einem Park. Allerdings hätten Experten des KLUWO gesagt, dass es nur wenige Tage brauche, bis ein Luchs in der Lage ist, ein Reh zu reißen. Das sei einfach in den Tieren drin. Einen Menschen würden sie aber nicht attackieren.