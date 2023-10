Die Stadt Landau hat Leerständen im Stadtgebiet den Kampf angesagt. Nicht nur leerstehende Wohnungen, auch nicht vermietete Geschäfte sollen belebt werden.

Dazu will die Stadt Landau leerstehende Ladengeschäfte anmieten, um sie dann Betreibern mit innovativen Geschäftsideen zur Verfügung stellen. Die neuen Betreiber sollen dabei in einem Wettbewerb ermittelt werden. Potentielle Laden-Betreiber, die eine Idee haben, was sie in einem Innenstadtladen anbieten wollen, sollen sich bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Landau bewerben.

Jury entscheidet über Ideen

Eine Jury, an deren Spitze Oberbürgermeister Dominic Geißler steht, wird die Konzepte bewerten. Findet sie die Idee gut, wird die Stadt Landau den Laden mieten und dem Bewerber zur Verfügung stellen. Die Stadt Landau hofft, dass sich Start-Up-Unternehmen, Existenzgründer, Kulturinitiativen und karitative Vereine am Wettbewerb beteiligen und Vorschläge einreichen. Einsendeschluss ist am 6. November. Dann werden die Ideen bewertet. Für das Mieten der leeren Innenstadtläden hat die Stadt Landau zunächst 50.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.