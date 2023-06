per Mail teilen

Köche sind gerade heiß begehrt und kaum zu haben. Das Studierendenwerk Vorderpfalz wirbt um neue Köche für die Mensa der Hochschule Ludwigshafen - beim Speed-Dating mit Currywurst.

Das heiße Bratöl zischt und raucht auf dem Grill der kleinen "Mobilen Mensa" auf Rädern, die vor der Hochschule Ludwigshafen steht. Hier ist am Mittwoch der Treffpunkt für ein "Job-Speed-Dating" des Studierendenwerks Vorderpfalz. Der Grund: Die große Mensa der Hochschule sucht dringend Köchinnen und Köche.

Mensaleiter Axel Gaeversen sucht dringend Personal SWR

Ludwigshafen: Currywurst lockt nur wenig Köche

Mensaleiter Axel Gaeversen hofft mit diesem Verfahren Interessierte anzulocken: "Wir bewerben uns bei den Arbeitnehmern, die kriegen ihr Arbeitsumfeld gezeigt – auf zwanglosem Weg." Bewerber erwartet außerdem eine kostenlose Curry-Wurst.

"Man kann einfach mal kommen, man muss kein Bewerbungsschreiben machen und so was."

Eineinhalb Stunden später ist die Ausbeute noch gering: Zwei Interessenten haben sich vorgestellt und durch die Mensa führen lassen. Mit dem SWR sprechen wollen sie nicht: Ihre aktuellen Arbeitgeber wissen nichts davon, dass sie überlegen, den Arbeitsplatz zu wechseln.

Die Mobile Mensa des Studierendenwerks Vorderpfalz in Ludwigshafen. SWR

Mensajob: Feste Arbeitszeiten, Wochenenden frei

Mensaleiter Gaeversen ist sehr angetan von den beiden: "Sie sind beide Fachkräfte, die sich auch sehr interessiert haben dafür. Der erste kam jetzt zum Beispiel aus einer Restaurantküche, da haben sie diesen klassischen Teildienst. Das heißt: morgens, dann nachmittags frei und dann abends wieder."

Und solche Arbeitszeiten wollte dieser Interessent auf keinen Fall mehr. Deshalb könne der Arbeitsplatz in der Hochschulmensa auch punkten, so Gaeversen. Hier hat man an den Abenden, Wochenenden und Feiertagen frei.

Mensaleiter aus Ludwigshafen: Alle suchen Köche

Gaeversen weiß aber auch, dass es dennoch nicht leicht werden wird, ausreichend Personal zu finden: "Köche sind schwer zu kriegen. Da hat die Gastronomie mit zu kämpfen, da haben wir als Großkücheneinrichtung auch mit zu kämpfen. An anderen Standorten haben wir auch mit Zeitarbeitsfirmen gearbeitet. Sogar die haben Probleme, uns jemanden zur Verfügung zu stellen. Das macht einen schon nachdenklich."

Mensa Ludwigshafen veranstaltet "Job-Speed-Dating"

Vier Stunden später ist das Speed-Dating zuende. Insgesamt sind sieben Interessenten vorbeigekommen. Drei davon klingen vielversprechend, sagt der Mensaleiter. Und damit könne er gut leben. Schließlich sei das Job-Speed-Dating jetzt eine Premiere gewesen. Gaeversen: "Wir sind mal guter Hoffnung. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, schauen wir mal.“

Bewerbungen als Köchin oder Koch beim Studierendenwerk Vorderpfalz sind noch bis zum 10. März möglich.