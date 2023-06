Aktuell arbeitet die Stadt an einem sogenannten Klimaanpassungskonzept. Das soll in zwei Jahren fertig sein. Für das Konzept wird untersucht, wie sich der Klimawandel auf Ludwigshafen aktuell auswirkt und in der Zukunft auswirken könnte. Auch Lösungen werden präsentiert, wie zum Beispiel, wo muss mehr Grün in die Stadt - als Bäume, an Fassaden oder auf Dächern. Oder auch, welche Gebiete sollen unbebaut bleiben, damit Frischluft in die Stadt hineinströmen kann?

Ludwigshafen hat sich ein 1000-Bäume-Programm aufgelegt. So werden abgestorbene oder kranke Bäume ersetzt. Die Stadt sagt, dass 580 davon schon gepflanzt worden sind. Doch nicht jeder neu gepflanzte Baum schafft es - wegen Trockenheit oder zu wenig Pflege.

Die Stadt will verhindern, dass die Versiegelung in den einzelnen Stadtteilen weiter zunimmt. Stichwort: Schottergärten und Stellplätze. Mit entsprechenden Satzungen könnte ein Mehr an Grün zur Pflicht werden für Privatleute. Das werde aber schon länger diskutiert, sagt Rainer Ritthaler vom städtischen Bereich "Umwelt und Klima".