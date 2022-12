Kinderstationen in Speyer und Ludwigshafen nehmen keine kranken Kinder mehr auf

Die Kinderklinik in Speyer nimmt seit Mittwoch wegen voller Stationen keine Patienten mehr auf. Ähnlich angespannt ist die Lage in der Klinik für Kinder in Ludwigshafen und auch bei Kinderärzten in der Pfalz.

Video herunterladen (10,1 MB | MP4) Sowohl auf der Kinder- als auch auf der Neugeborenenstation des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses in Speyer sind nach Angaben einer Sprecherin alle Betten belegt. Seit Mitte November gebe es unter Kindern eine Welle mit dem Respiratorische Synzytial-Virus (RS-Virus) Diese für Erwachsene harmlose Viruserkrankung führt bei Kindern zu Atemproblemen. Viele von ihnen brauchen Atemunterstützung im Extremfall auch künstliche Beatmung. Es gebe aber nur selten Fälle, die auf die Intensivstation müssten. Was ist das RS-Virus? Das Respiratorische Syncytial-Virus ist bei Säuglingen und Kindern unter drei Jahren der häufigste Auslöser von akuten Atemwegsinfektionen. Bei älteren Kindern und Erwachsenen ruft das Virus nur leichte Symptome hervor, die denen einer gewöhnlichen Erkältung ähneln. Für Säuglinge kann die Erkrankung leicht von den oberen auf die unteren Atemwege übergehen. " In ärmeren Ländern sind RSV-Infektionen nach der Malaria die zweithäufigste Todesursache im ersten Lebensjahr ", so der Lungeninformationsdienst am Münchener Helmholtz Zentrum. Ältere Kinder erkranken oft nur leicht. Die allermeisten haben nichts Ernstes zu befürchten, sagt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Stattdessen sei so eine Infektion ein gutes Training für das Immunsystem. Laut Robert-Koch-Institut werden die meisten Fälle in Mitteleuropa zwischen November und April verzeichnet, wobei ein Höhepunkt meist im Januar und Februar zu bemerken ist. In den letzten Jahren war aber immer häufiger ein früherer Anstieg zu erkennen, der wie in diesem Jahr bereits im September und Oktober startete. Auch Kinderklinik in Ludwigshafen ist voll Die meisten der kleinen Patienten liegen auf der normalen Kinderstation. Auch die Notaufnahme nimmt zurzeit keine Kinder auf. Auf der Neugeboren-Station sind weniger die RS-Virus-Infektionen das Problem, das den Aufnahmestopp notwendig macht. Es sind eher andere Probleme oder Erkrankungen. Die Verantwortlichen betonen allerdings, dass der Aufnahmestopp nur vorübergehend sei. Auch im Ludwigshafener Kinderkrankenhaus St. Annastift ist die Lage nach eigenen Angaben angespannt. Neben der Infektionswelle komme ein hoher Krankenstand unter den Mitarbeitern hinzu. In einigen Fällen fielen Mitarbeiter aus, weil deren Kinder erkrankt sind. Audio herunterladen (2,5 MB | MP3) Sehr viele Patienten in Kinderarztpraxen Der Landesvorsitzende des Berufsverbands der rheinland-pfälzischen Kinderärzte, Lothar Maurer aus Frankenthal, erklärte, in seiner Praxis seien aktuell dreimal so viele Patienten wie sonst. Der Anteil an Kindern mit dem RS-Virus liegt laut Maurer bei etwa 25 Prozent. Die Praxis hat drei Wartezimmer, um mit Viren erkrankte Kinder absondern zu können. Alle drei Wartezimmer sind aber überfüllt, obwohl er sich noch ein Arzt in Vollzeit und eine Ärztin in Teilzeig im Team sind. Auch Maurer musste bereits einige Patienten mit RS-Virus ins Krankenhaus überweisen.