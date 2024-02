Kindenheim: Mehrere Polizeieinsätze wegen freilaufendem Hund

per Mail teilen

Ein Mal zu oft hat ein Hundebesitzer in Kindenheim (Kreis Bad Dürkheim) seinen Schäferhund laufen lassen. Nun ist er das Tier los.

Die Polizei in Grünstadt musste nach eigenen Angaben in den letzten Tagen mehrere Male ausrücken, weil ein Schäferhund in Kindenheim frei herumlief. Gleich mehrere Anwohner hatten bei der Polizeiinspektion angerufen, weil der Hund Leute angesprungen hätte. Allerdings sei niemand gebissen worden. Laut Polizei hat sich allerdings ein Kind leicht verletzt, als es durch das Anspringen des Schäferhundes ins Taumeln geriet und stürzte.

Nicht das erste Mal

Mittlerweile kannten die Beamten sowohl den Hund als auch den Besitzer. In dessen Wohnung habe man aber nur einen Mitbewohner angetroffen. Der habe gemeint, dass der Hund wohl von selbst die Wohnungstür geöffnet haben müsse und dann rausgelaufen sei. So oder so steht aus Sicht der Polizei fest, dass der Hund nur deswegen frei rumlaufen kann, weil der Halter nicht richtig auf ihn aufpasst, und das schon häufiger. Deswegen haben die Beamten das Tier ihm kurzerhand weggenommen und ins Tierheim gebracht.

Gegen den Besitzer des Schäferhundes wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.