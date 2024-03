per Mail teilen

Schreck für die Anwohner: Bei Bauarbeiten im südpfälzischen Jockgrim (Landkreis Germersheim) ist am Freitag eine Gasleitung beschädigt worden. Anwohner mussten ihre Häuser vorübergehend verlassen.

Nach Angaben der Polizei war der Gasaustritt am Freitagmorgen in der Bahnhofstraße von Jockgrim sofort zu hören und zu riechen gewesen. Anwohner hatten die Polizei alarmiert. Auch Feuerwehr und Katastrophenschutz waren im Einsatz.

Zehn Häuser in Jockgrim evakuiert

Wie die Polizei mitteilte, mussten 30 Menschen, die an der Baustelle wohnen, ihre Häuser verlassen. Zehn Häuser seien evakuiert worden, teilte die Polizei Landau mit. Verletzt wurde niemand.

Die Reparatur des Rohres dauerte laut Einsatzbericht der Feuerwehr rund eine Stunde. Am frühen Freitagnachmittag waren die Arbeiten beendet. "Nach anschließenden Messungen bestand keine weitere Gefahr mehr", hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr. Die Anwohner durften nach rund vier Stunden zurück in ihre Häuser.

Anwohner kommen bei Freunden und Bekannten unter

Laut Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann (CDU) konnten sich Anwohner im Jockgrimer Bürgerhaus aufhalten, solange die Reparaturarbeiten dauern. Dort kümmerte sich ein Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) um sie. Die meisten Menschen seien allerdings bei Freunden oder bei der Familie untergekommen.

Beschädigte Gasleitung in Jockrim sorgt für Feuerwehreinsatz. SWR

Bereich um Gasleitung weiträumig abgesperrt

Die beschädigte Gasleitung verläuft am südwestlichen Ortsrand von Jockgrim. Der Bereich wurde am Freitag weiträumig abgesperrt. Wodurch die Leitung beschädigt worden war, teilten die Einsatzkräfte nicht mit. Bereits im September 2021 hatte ein Baggerfahrer in Jockgrim auf ähnliche Art eine Evakuierung ausgelöst.