Illegal 240 alte Reifen im Pfälzerwald entsorgt

Zwei Mal hintereinander haben unbekannte Täter an einem Parkplatz im Pfälzerwald bei Bad Dürkheim alte Reifen abgekippt - insgesamt 240 Stück.

Ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung hatte am Waldparkplatz Saupferch bei Bad Dürkheim-Hardenburg am Wochenende gesehen, dass Unbekannte dort rund 90 Reifen abgekippt hatten. Sie lagen am Rand des Parkplatzes und einige waren auch eine Böschung hinunter in einen Bach gerollt. Als ein Trupp der Abfallwirtschaft des Kreises am Dienstag die Altreifen aus dem Wald holen wollte, stellten die Mitarbeiter fest, dass inzwischen der oder die Täter ein weiteres Mal dorthin gekommen waren - diesmal mit 150 verbrauchten Reifen. Auch diese waren teils den Abhang runtergeworfen worden.

Einige der Reifen landeten in einem Bach. Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Die Kreisverwaltung hofft, dass Wanderer oder Spaziergänger etwas beobachtet haben. Der Parkplatz würde viel genutzt. Da viele Reifen abgekippt wurden, muss ein Lkw auf den Parkplatz am Saupferch gefahren sein.

Entsorgung von Altreifen nicht teuer, Bußgeld schon

Altreifen können nach Angaben der Kreisverwaltung kostengünstig bei den Wertstoffhöfen abgegeben werden: 3 Euro pro Stück, heißt es auf der Internetseite des Kreises. Wertstoffhöfe im Kreis, die Altreifen annehmen, gibt es in Friedelsheim, Haßloch oder Grünstadt. Wer beim Abladen von Altreifen erwischt wird, zahlt ab fünf Reifen ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro.

Das Abkippen könnte Waldbesuchern aufgefallen sein. Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Auch das Verbrennen oder Vergraben von Reifen ist illegal.