Niederkirchen: Pfälzer Winzer findet Hündin mit elf frisch geborenen Welpen in Weinberg

Was für ein Fund! Ein Winzer aus Niederkirchen bei Deidesheim hat eine Hündin mit elf frisch geborenen Welpen in seinem Weinberg gefunden. Irgendjemand muss den Hund ausgesetzt haben.

Nachdem der Winzer die Hunde am Dienstag in seinem Weinberg gefunden hatte, hat er sofort die Tierrettung verständigt. Die hat die frisch gebackene Mutter und ihre Welpen aufgelesen und ins Tierheim gebracht. Die Entscheidung, die Tiere aufzunehmen, fiel im Frankenthaler Tierheim ganz spontan. "Diese Hündin musste mitten im Weinberg im Dreck auf dem Boden ihre ersten Welpen bekommen", sagt Simone Jurijiw, Leiterin des Tierheims.

Die gerettete Hündin liegt mit ihren Welpen in einem Korb im Tierheim in Frankenthal. SWR

"Da hab ich gedacht, ich mach jetzt was völlig Verrücktes. Wir nehmen diese Hündin." Überfülltes Tierheim hin oder her – sie musste sich einfach um das Tier kümmern. Insgesamt 14 Welpen hat die Kangal-Hündin zur Welt gebracht. Elf im Weinberg, eins auf der Fahrt, zwei im Tierheim.

Mutter hat sich noch nicht erholt

Elf Hundebabys haben überlebt – die sind auch gesund. "Der Hündin geht’s noch nicht so gut. Die wird jetzt antibiotisch versorgt, die hat ganz massiven Durchfall hatte einen starken Flohbefall. Mit dem Essen ist es auch noch so eine Sache, da möchte sie am liebsten betüddelt werden, also am liebsten frisst sie aus unseren Händen", erzählt Jurijiw.

Dass die Hündin das macht, ist ungewöhnlich, meint Michael Sehr von der Tierrettung. Er ist gestern zu dem Weinberg gekommen und hat die Hündin abtransportiert. "Zuerst dachten wir, dass die Mutter ein bisschen schwierig wird, denn Hündinnen sind natürlich immer ein bisschen problematisch, grad bei fremden Leuten und Stress. Aber sie war ganz tapfer und hat alles über sich ergehen lassen und hat gut mitgearbeitet, war sehr zutraulich und hilfsbereit."

Auf dem Weg vom Weinberg ins Tierheim hat sich die Hündin ruhig verhalten. Michael Sehr

Die Tiere zu vermitteln, wird schwierig

Viele Menschen hätten sich schon beim Tierheim gemeldet und angeboten, mit den Hunden Gassi zu gehen, sagt Simone Jurijiw. Lieb gemeint, aber das komme noch nicht infrage. Erstmal müssten die Kangal-Hunde aufgepäppelt werden. Dann beginnt das Tierheim, sie zu vermitteln. "Das wird sehr sehr, schwierig. Die Rasse ist nicht für jedermann geeignet. Das ist ein Herdenschutzhund, der in einer Stadtwohnung eigentlich völlig fehl am Platz ist. Das wird eine große Herausforderung, erstmal diese Welpen großzuziehen und dann zu vermitteln", erklärt die Tierheimleiterin.

"Die Rasse ist nicht für jedermann geeignet. Das ist ein Herdenschutzhund, der in einer Stadtwohnung eigentlich völlig fehl am Platz ist."

Den rechtmäßigen Eigentümer der Hunde wiederzufinden hält Tierretter Michael Sehr für unmöglich: "Jetzt nach dem ganzen Aufruhr traut der sich nicht mehr, sich zu melden, weil er weiß: Er kriegt die ganzen Kosten des Verfahrens und den ganzen Shitstorm. Aber wenn die Hündin eh ausgesetzt worden ist, ist es wahrscheinlich besser, wenn die Hündin jetzt im Tierheim ist, in besserer Obhut, als wieder zurück zum Tierhalter."