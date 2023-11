Gegen den Fachkräftemangel: Hotels in der Pfalz laden zur Schnitzeljagd

Einmal selbst hinter der Bar stehen und Cocktails mixen oder in der Hotelküche mitkochen - geht alles: am Dienstagabend bei der zweiten "Night of Talents".

Das Hotel Immenhof in Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße): ein gepflegtes Familienhotel mit knapp 60 Zimmern, großem Wellness-Bereich und einer gut sortierten Bar. Wer hier arbeitet, arbeitet da, wo andere Urlaub machen. Dennoch hat Chefin Jennifer Arar-Freudenstein Schwierigkeiten, Leute zu finden - Stichwort: Fachkräftemangel. "Das ist kein reines Gastromomie-Problem. Wenn ich mit dem Maler oder dem Elektriker im Ort spreche, die sagen das Gleiche."

Jennifer Arar-Freudenstein SWR

Blick hinter die Kulissen eines Hotels

Deswegen hat sie sich gemeinsam mit anderen Hotelbetreibern die "Night of Talents" ausgedacht. Das ist eine Art Tag der offenen Tür, nur dass man auch mitanpacken muss. "Das kann man sich wie eine Schnitzeljagd durch das ganze Hotel vorstellen", sagt Jennifer Arar-Freudenstein: "An einer Station müssen die jungen Leute ein Anreisezimmer checken und Fehler finden, zum Beispiel, dass sich eine Spinne in den Safe verirrt hat. An anderen Stationen müssen sie einen Tisch eindecken oder Cocktails mixen". Die Cocktail-Bar sei immer die beliebteste Station: Da dürfe anschließend auch probiert werden.

Einmal auch an der Rezeption stehen bei der "Night of Talents" SWR

"Wir haben nach einer neuen Möglichkeit gesucht, junge Leute für unseren Beruf zu begeistern." Natürlich seien sie auch mit Schulen in Kontakt und auf Jobbörsen vertreten, aber "einfach mal zusammen mit Freunden oder den Eltern durch ein Hotel laufen, das ist halt schon was anderes."

Es sind noch Plätze frei

Beim letzten Mal vor einem Jahr sind insgesamt 25 junge Leute durch den Immenhof gelaufen. Drei haben anschließend ein Praktikum gemacht, zwei Lehrverträge wurden unterschrieben. Für dieses Jahr hätten sich in ihrem Hotel erst sieben Interessierte angemeldet. Man müsse dem Konzept eben Zeit geben, sagt Jennifer Arar-Freudenstein. Und: Natürlich könne man am Dienstag ab 18:30 Uhr auch noch spontan vorbeikommen. "Gute Hotels sind sehr flexibel und können auch unangekündigte Gäste versorgen", grinst sie.

Auch Hotels in Rhodt unter Rietburg und Bad Dürkheim machen mit

Neben dem Immenhof in Maikammer beteiligen sich unter anderem auch die Alte Rebschule in Rhodt unter Rietburg (Kreis Südliche Weinstraße) und das Gartenhotel Heusser in Bad Dürkheim. Mehr teilnehmende Hotels in Rheinland-Pfalz und weitere Infos sind auf der Seite des Netzwerks "Working Family" zu finden.