Mehrere Häuser müssen in Rohrbach evakuiert werden

In Rohrbach im Landkreis Südliche Weinstraße ist bei Baggerarbeiten am Dienstagnachmittag in einem Wohngebiet eine Gasleitung beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, mussten mehrere Häuser um die Unglücksstelle geräumt werden. Das Gasversorgungsunternehmen hat bereits mit den Reparaturarbeiten begonnen. Nach Einschätzung der Polizei können die Anwohner möglicherweise noch am Dienstagabend wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.