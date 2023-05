Wer hat die Isenach in Bad Dürkheim verschmutzt?

Am Wochenende ist im Bach Isenach im Stadtgebiet von Bad Dürkheim ein Ölfilm entdeckt worden. Die Ursache für die Wässerverunreinigung? Völlig unklar. Die Kripo ermittelt.

Der Landkreis Bad Dürkheim teilte am Dienstag mit, dass laut Analysen ölhaltige Stoffe in die Isenach geleitet worden sind. Die Feuerwehr legte mehrere Ölsperren. Außerdem wurde der Zulauf des Baches in den Kurpark abgedreht und die Isenach über unterirdische Rohre am Park vorbei geleitet.

So wurde das Öl daran gehindert, sich auszubreiten. Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Wasserspielplatz wieder freigegeben

Bei der Suche nach dem Verursacher überprüften die Behörden mehrere unterirdische Zuläufe und Kanalschächte, diese seien aber alle trocken gewesen. Der Landkreis geht davon aus, dass durch das Öl die Tiere und Pflanzen in der Isenach kaum beeinträchtigt worden sind. Die Stadt Bad Dürkheim hat den gesperrten Wasserspielplatz an der Saline wieder freigegeben.